Từng tự ti ở năm thứ nhất, chàng trai Đà Nẵng giành học bổng Chính phủ Nhật Bản

Chủ động xin vào nhóm nghiên cứu từ năm nhất

Huỳnh Đỗ Quang Vinh (23 tuổi, Đà Nẵng) nhận học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) trong năm cuối đại học. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Vinh tiếp tục học thạc sĩ tại Yokohama National University, Nhật Bản.

Trước khi xác định mục tiêu du học, Vinh đã chủ động tìm cơ hội nghiên cứu từ năm thứ nhất. Giữa thời điểm dịch COVID-19, dù còn tự ti về năng lực, Vinh xin tham gia nhóm nghiên cứu CERT, dưới sự hướng dẫn của thầy Đỗ Việt Hải.

Song song với việc học kiến thức nền tảng và thực hiện các đồ án thiết kế cầu đường, Vinh bắt đầu làm quen với công việc nghiên cứu. Sự định hướng của thầy hướng dẫn giúp Vinh từng bước tiếp cận con đường học thuật, sau đó tự tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo (AI).

“Từ lúc xin vào nhóm nghiên cứu, khi còn là sinh viên năm thứ nhất đến khi tự mày mò học về AI, mình đều phải chấp nhận bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Có những lĩnh vực mới mình chưa biết, nhưng mình sẵn sàng thử sức và kiên trì học”, Vinh chia sẻ.

Huỳnh Đỗ Quang Vinh nhận bằng tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), tháng 8/2026.

Vinh tốt nghiệp với GPA 3.41/4.0, nhận học bổng khuyến khích học tập trong 8/10 học kỳ. Trong quá trình tham gia nghiên cứu, Vinh cùng các đề tài đoạt một giải Nhì và hai giải Khuyến khích tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa.

Hơn một năm chuẩn bị hồ sơ giữa lịch học năm cuối

Mục tiêu du học Nhật Bản của Vinh dần rõ hơn, sau những lần Vinh tham gia chương trình trao đổi học thuật giữa trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) và các trường tại Nhật Bản. Việc tiếp xúc trực tiếp với giáo sư, sinh viên giúp Vinh tìm hiểu môi trường học tập, trước khi quyết định ứng tuyển.

Vinh cho biết, sự nhiệt tình của các giáo sư và sinh viên trong những buổi trao đổi là một trong những điều khiến anh muốn quay lại học ở bậc cao hơn. Từ những kết nối ban đầu, Vinh dành hơn một năm chuẩn bị hồ sơ MEXT và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Quang Vinh tại khu vực cảng Minato Mirai, Yokohama (Nhật Bản), nơi anh đang sinh sống và theo học thạc sĩ, với học bổng MEXT.

Khó khăn lớn nhất là sắp xếp thời gian trong năm cuối đại học. Việc chuẩn bị hồ sơ diễn ra cùng lúc với đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và thực tập, trong khi Vinh vẫn cần trau dồi ngoại ngữ.

“Mình vừa phải đảm bảo tiến độ các công việc ở trường, vừa hoàn thiện đề cương nghiên cứu để báo cáo với hội đồng giáo sư Nhật Bản. Có những lúc, mình khá áp lực vì khối lượng công việc lớn và những yêu cầu học thuật khắt khe”, Vinh kể.

Sự hỗ trợ của thầy cô và các anh chị đi trước giúp Vinh từng bước hoàn thành các phần việc. Gia đình cũng thường xuyên động viên, giúp Vinh giữ quyết tâm theo đuổi lựa chọn học tiếp.

“Điều mình tự hào nhất là hồ sơ thể hiện được một lộ trình phát triển rõ ràng, nhất quán. Mình muốn kết hợp nền tảng kỹ thuật xây dựng truyền thống với ứng dụng AI và học máy”, Vinh nói.

'Đừng sợ sai' và trách nhiệm của người làm kỹ thuật

Khoảng một tháng sau khi tốt nghiệp vào cuối tháng 8, Vinh nhập học tại Yokohama National University. Học bổng MEXT sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí trong hai năm học thạc sĩ của Vinh.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị, Vinh chia sẻ: “Việc xin vào nhóm nghiên cứu từ khi còn thiếu tự tin đã giúp mình có cơ hội học hỏi, nhận hỗ trợ và từng bước xác định hướng chuyên môn. Mình luôn biết ơn những người sẵn sàng đồng hành, khi mình còn chưa tốt”.

Quang Vinh tại ĐH Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) trong những ngày đầu nhập học chương trình thạc sĩ.

Vinh cũng luôn ghi nhớ, bản thân “đừng sợ sai”. Vinh cho biết, đó là cơ hội tận dụng thời gian học tập để thử sức, nhận ra thiếu sót và sửa chữa để hoàn thiện hơn.

“Khi còn là sinh viên, mỗi lần làm sai là một lần mình học lại để hiểu sâu hơn. Mình trân trọng những bài học đó vì chúng giúp mình cẩn trọng hơn khi đưa ra quyết định ở công trường hay trong các dự án quốc tế. Mỗi quyết định kỹ thuật đều gắn với chi phí và sự an toàn”, Vinh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Vinh khuyến khích sinh viên trao đổi với thầy cô khi muốn tìm hiểu một lĩnh vực mới, ngay cả khi chưa tự tin về kiến thức. “Đừng đợi đến khi đủ giỏi mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu để trở nên giỏi hơn”, Vinh nói.

Ảnh: NVCC