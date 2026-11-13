Tung tin thất thiệt sau vụ hiệu trưởng ở Huế xin từ chức, 5 người bị phạt

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gồm H.T.N.N (SN 1999, trú phường An Cựu, TP Huế); N.T.T.B (SN 1997, trú phường Kim Long, TP Huế); Đ.T.K.L (SN 2003, trú phường Thủy Xuân, TP Huế); N.P.T (SN 2009, trú phường Hương An, TP Huế) và N.T.T.U (SN 1998, trú phường Phú Xuân, TP Huế).

Theo cơ quan an ninh, trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học tại TP Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

5 người lợi dụng nhiều hiệu trưởng ở Huế từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội được mời đến trụ sở cơ quan an ninh để làm việc

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, các trường hợp trên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, những người này nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều là thông tin chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.