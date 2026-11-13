Tung tin thất thiệt liên quan đến vụ hiệu trưởng xin từ chức 5 người ở Huế bị phạt

Ngày 13-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp gồm H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Các trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tại cơ quan công an.

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Một số trường hợp khác dù không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 trường hợp trên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, những người này đã nhận thức được tác động tiêu cực của hành vi và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, quy kết cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật khi chưa có căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực. Ngay cả khi không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.