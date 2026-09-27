Từng thiếu 0,25 điểm vào Y đa khoa, nam sinh trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú Răng - Hàm - Mặt

Từ lựa chọn chưa trọn vẹn đến hướng đi phù hợp

Ngay từ trước khi bước vào đại học, Phạm Quang Minh đã được gia đình định hướng theo nghề y. Trong gia đình có người học và làm việc trong lĩnh vực này nên lựa chọn theo ngành Y đến với Minh tương đối tự nhiên.

Ban đầu, nam sinh đặt mục tiêu vào Y đa khoa. Tuy nhiên, khi biết điểm thi đại học, Minh thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển. Thay vì xem đây là một sự dang dở, nam sinh lựa chọn Răng - Hàm - Mặt, một phần từ lời gợi ý của ông ngoại.

“Gia đình cũng có định hướng cho em học Y. Khi tìm hiểu và đăng ký ngành Răng - Hàm - Mặt, một phần cũng bắt nguồn từ ông ngoại. Ông từng đi khám bệnh và về nhà nói em tìm hiểu thêm về ngành này”, Minh chia sẻ.

Những năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội dần giúp Minh có cơ hội tiếp cận sâu hơn với chuyên ngành. Từ một lựa chọn ban đầu chưa hoàn toàn xuất phát từ định hướng rõ ràng, Răng - Hàm - Mặt từng bước trở thành lĩnh vực nam sinh thực sự quan tâm.

Phạm Quang Minh xuất sắc đạt 27/30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026, trở thành thủ khoa chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt. Ảnh: NVCC

Dấu mốc đáng nhớ đến vào năm thứ tư, khi Minh bắt đầu được đi phụ mổ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trong khuôn khổ môn học về bệnh lý và phẫu thuật miệng, hàm mặt.

Minh đặc biệt ấn tượng với một ca cấp cứu khi bệnh nhân bị áp xe rất lớn vùng cổ, có nguy cơ chèn ép đường thở. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ phải nhanh chóng đưa ra quyết định phẫu thuật.

Là sinh viên, Minh chỉ đứng quan sát và hỗ trợ trong quá trình ca mổ diễn ra. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế này giúp nam sinh có cái nhìn rõ hơn về công việc mình đang theo đuổi.

“Lúc đó em thấy các bác sĩ phải đưa ra quyết định rất nhanh. Được trực tiếp chứng kiến quá trình cấp cứu và phẫu thuật, em cảm thấy rất ấn tượng và từ đó càng có thêm đam mê với lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt”, Minh kể.

Sau trải nghiệm ấy, Minh xác định rõ hơn hướng đi của mình, đặc biệt quan tâm đến bệnh lý và phẫu thuật miệng, hàm mặt - lĩnh vực nam sinh dự định tiếp tục theo đuổi trong ba năm đào tạo bác sĩ nội trú.

Không phải người luôn nằm trong nhóm dẫn đầu

Con đường đến với kỳ thi bác sĩ nội trú của Minh không bắt đầu từ một thành tích nổi bật ngay trong những năm đầu đại học.

Khoảng hai tháng trước kỳ thi, khi nhìn lại lượng kiến thức còn phải hoàn thành, nam sinh từng rơi vào trạng thái hụt hẫng, bồn chồn và lo lắng. Minh thừa nhận những năm đầu đại học, kết quả học tập của bản thân chưa nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp.

“Khoảng hai tháng trước kỳ thi, em có cảm giác hụt hẫng và lo lắng vì nhìn lại kiến thức còn rất nhiều. Những năm đầu, em cũng không phải người nằm trong top của lớp nên đến giai đoạn nước rút, áp lực càng rõ hơn”, Minh chia sẻ.

Trước áp lực đó, Minh không cố ép bản thân tiếp tục học khi tinh thần không còn tập trung. Thay vào đó, nam sinh cho phép mình tạm dừng khoảng 30 phút đến một giờ, nghe nhạc để giải tỏa rồi quay lại bàn học.

Khi bắt lại được “mạch” học tập, Minh tiếp tục ôn luyện. Với nam sinh, việc tạm nghỉ đúng lúc không đồng nghĩa với bỏ cuộc, mà giúp lấy lại sự tập trung để tiếp tục quá trình chuẩn bị.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, gia đình và bạn bè cũng là điểm tựa tinh thần của Minh trong giai đoạn nước rút. Khi cảm thấy áp lực, nam sinh thường tâm sự với người thân, bạn bè và nhận được sự động viên để tiếp tục.

“Có những lúc em phải dừng học lại, nghe nhạc để giải trí. Sau đó, khi bắt được mạch của bài học, em lại quay trở lại học. Khi đã vào được trạng thái dòng chảy thì việc học trở nên hiệu quả hơn và những vấn đề mình lo lắng cũng dần được giải quyết”, nam sinh nói.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, gia đình cũng là điểm tựa tinh thần của Minh trong giai đoạn nước rút. Ảnh: NVCC

Tìm động lực từ việc hiểu bản chất kiến thức

Một bước ngoặt khác trong hành trình chuẩn bị cho kỳ thi đến với Minh từ năm thứ tư đại học. Khi bắt đầu tìm hiểu về môi trường phòng khám, quy trình vận hành, dụng cụ và các thủ thuật nha khoa, nam sinh có cơ hội gặp một bác sĩ nội trú khóa trên.

Những chia sẻ và trải nghiệm của người đi trước khiến Minh bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về con đường bác sĩ nội trú. Sau khi xác định mục tiêu, nam sinh không chờ đến sát kỳ thi mới bắt đầu chuẩn bị.

Từ năm thứ tư, Minh tìm hiểu các nội dung cần ôn tập, lập danh sách từng môn và xây dựng kế hoạch học tập. Sang năm thứ năm, nam sinh bắt đầu quá trình ôn thi có hệ thống hơn.

Trong quá trình này, Minh nhận ra việc tìm mối liên hệ giữa kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành giúp mình học hiệu quả hơn. Thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức chuyên ngành, nam sinh sử dụng nền tảng từ các môn cơ sở để lý giải cơ chế bệnh và triệu chứng.

“Điều em thấy hay nhất khi ôn thi là tìm được sự liên kết giữa môn cơ sở và môn chuyên ngành. Khi hiểu được kiến thức cơ sở, em có thể dùng nó để giải thích những cơ chế hay triệu chứng của bệnh, từ đó nhớ kiến thức lâu hơn”, Minh cho biết.

Càng học sâu, Minh càng tìm thấy sự thú vị trong việc lý giải các vấn đề y khoa. Có thời điểm, nam sinh tự giảng lại bài cho chính mình, diễn giải các cơ chế bệnh hoặc triệu chứng như đang hướng dẫn cho một người khác.

Với Minh, khi có thể hiểu một vấn đề và giải thích lại cho người khác, việc học không còn đơn thuần là ghi nhớ kiến thức mà trở nên có ý nghĩa hơn.

Từ 0,25 điểm dang dở đến thủ khoa bác sĩ nội trú

Những nỗ lực trong quá trình chuẩn bị được phản ánh qua kết quả kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026. Phạm Quang Minh đạt tổng 27/30 điểm, gồm 9,08 điểm môn cơ sở, 8,75 điểm chuyên ngành 1 và 9,17 điểm chuyên ngành 2, qua đó trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội.

“Thật sự lúc biết mình là thủ khoa, em khá bất ngờ và rất sung sướng. Người đầu tiên em khoe là bố”, nam sinh nhớ lại.

Phạm Quang Minh nhận bằng tốt nghiệp từ GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong Lễ tốt nghiệp bác sĩ khoá học 2020-2026. Ảnh: NVCC

Bố cũng là người đồng hành cùng Minh trong suốt quá trình học tập và ôn thi. Nếu mẹ thường xuyên động viên, bố ít nói hơn và chủ yếu lắng nghe những câu chuyện của con.

Khi Minh báo tin về kết quả, bố cũng bất ngờ và phải hỏi lại nhiều lần để chắc chắn. Với nam sinh, đây là dấu mốc khép lại một chặng đường học tập và mở ra hành trình mới trong môi trường bệnh viện.

Trong ba năm đào tạo bác sĩ nội trú sắp tới, Minh dự định tiếp tục theo đuổi lĩnh vực bệnh lý và phẫu thuật miệng, hàm mặt - hướng chuyên môn mà nam sinh bắt đầu yêu thích rõ nét từ những trải nghiệm thực tế trong năm thứ tư.

Minh kỳ vọng thời gian đào tạo nội trú sẽ giúp mình tiếp tục học hỏi từ thầy cô, bác sĩ và các anh chị đi trước, đồng thời có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường bệnh viện, công nghệ mới và các kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh: NVCC