Trong Hẹn Gặp Lại Bạn, câu chuyện giữa Vương Tử Tuyền và Văn Cát Nhi trở thành một trong những màn đối chất gây chú ý nhất. Hai người từng có mối quan hệ thân thiết nhưng hiện không còn nhìn mặt nhau. Khúc mắc được đưa ra bàn luận liên quan đến 30.000 tệ, tương đương khoảng 117 triệu đồng, mà Vương Tử Tuyền từng nhận để viết lời tựa cho sách của bạn.

Khoản tiền này được nhìn nhận theo hai cách khác nhau. Vương Tử Tuyền cho biết sự việc diễn ra từ khi cô mới 20 tuổi, thời điểm bản thân còn non nớt và chưa hiểu hết cách ứng xử trong các mối quan hệ. Cô cũng thừa nhận từng coi trọng thể diện, đồng thời sẵn sàng hoàn trả số tiền đã nhận.

Ở phía ngược lại, Văn Cát Nhi vẫn xem đây là vấn đề chưa thể bỏ qua. Theo quan điểm của cô, nếu hai người đã là bạn bè và việc viết lời tựa xuất phát từ sự giúp đỡ dành cho nhau thì không nên nhận thù lao. Vì vậy, điều khiến cô bận tâm không đơn thuần nằm ở giá trị khoản tiền, mà còn ở cách người bạn cũ lựa chọn ứng xử khi đó.

Sự khác biệt trong cách nhìn khiến cuộc trò chuyện không thể khép lại bằng lời xin lỗi. Vương Tử Tuyền cho biết mình thậm chí không còn nhớ rõ đã nhận khoản tiền vào thời điểm nào, càng không thể nhớ chính xác cảm xúc khi cầm số tiền ấy. Trong khi đó, Văn Cát Nhi liên tục đặt câu hỏi về việc đối phương có từng cảm thấy do dự hay không.

Trước những chất vấn liên tiếp, Vương Tử Tuyền vẫn giữ thái độ nhận lỗi và đề nghị trả lại tiền. Tuy nhiên, cuộc đối thoại ngày càng căng thẳng khi những giải thích của cô không khiến Văn Cát Nhi thay đổi quan điểm.

Nữ diễn viên bật khóc, nghẹn ngào hỏi vì sao đối phương phải đẩy mình đến mức đó, trong khi cô đã thừa nhận thiếu sót và đồng ý hoàn trả khoản tiền. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách hai người giải quyết mâu thuẫn.

Đây không phải lần đầu những bất đồng giữa họ xuất hiện trước ống kính. Ngay trong tập đầu tiên, Văn Cát Nhi từng phàn nàn về việc một người bạn của Vương Tử Tuyền chủ động kết bạn với cô nhưng sau đó lại thất hẹn. Vương Tử Tuyền không biết trước sự việc nên chỉ hỏi liệu Văn Cát Nhi có đề nghị điều gì với người kia hay không. Câu hỏi này khiến nhà văn tức giận, bỏ bữa và kéo bạn cũ ra ngoài cửa hàng để tranh luận.

Theo những người có mặt, màn tranh cãi kéo dài khoảng 5-6 phút, cả hai đều có những động tác khá gay gắt và tình hình suýt vượt khỏi tầm kiểm soát. Mã Thiên Vũ sau đó phải đứng ra xoa dịu Văn Cát Nhi để tránh sự việc tiếp tục căng thẳng.

Dẫu vậy, những bất đồng không đồng nghĩa mọi sự quan tâm giữa hai người đã biến mất. Khi đến khu vực núi tuyết, Văn Cát Nhi gặp khó chịu do độ cao, Vương Tử Tuyền vẫn chủ động giúp cô xoa bóp chân. Trong cuộc phỏng vấn riêng, nữ diễn viên còn bày tỏ sự hối hận vì đã cãi nhau, đồng thời lo lắng tâm trạng của bạn mình bị ảnh hưởng.

Sau khi chương trình lên sóng, Văn Cát Nhi tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Một người bạn của cô từng lên tiếng trong buổi livestream, nhận xét nhà văn có tính cách đơn thuần và dễ bị người khác lợi dụng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong chương trình lại khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về cách cô đối diện với mâu thuẫn, đặc biệt khi câu chuyện 30.000 tệ liên tục được nhắc lại.

Diễn biến cuối cùng của khoản tiền cũng không làm tranh cãi lắng xuống. Vương Tử Tuyền đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho Văn Cát Nhi và đối phương nhận lại mà không do dự. Văn Cát Nhi giải thích rằng việc giữ khoản tiền này là để giúp đỡ bạn cũ.