Từng suy sụp vì hiếm muộn, MC Quỳnh Chi đón tin vui ở tuổi 40

MC Quỳnh Chi đang mang thai lần 2 ở tuổi 40 trong khi con gái đầu lòng mới 21 tháng tuổi. Trao đổi với VietNamNet, Quỳnh Chi cho biết chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai tự nhiên sau lần đầu can thiệp bằng phương pháp IUI. Khi biết tin, chị vừa xúc động vừa lo lắng. Từng được chẩn đoán buồng trứng đa nang từ tuổi dậy thì như Quỳnh Chi, đây thực sự là điều kỳ diệu.

Từng nghĩ mình không có duyên với con

Nhiều năm chứng kiến bạn bè lần lượt lập gia đình, có người con đã lớn, Quỳnh Chi càng lúc càng tự ti, mặc cảm rồi lại gắng lạc quan để nghĩ về tương lai. Có thời điểm chị tin mình không có duyên với con, suy sụp tinh thần và từng có ý định nhận con nuôi. Dù vậy, Quỳnh Chi vẫn giữ hy vọng gặp được một nhân duyên đủ dày để cùng đi trên hành trình tìm con.

Người đồng hành ấy là ông xã. Anh biết chị khó mang thai từ trước khi cưới nhưng vẫn chấp nhận. Khi được hỏi điều gì khiến chị gật đầu ở tuổi 38, Quỳnh Chi trả lời ngắn gọn: “Vì tình yêu đủ lớn thôi!”.

MC Quỳnh Chi.

Lớn lên thiếu sự quan tâm, chăm sóc của bố, chị luôn mong tìm được người có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Theo Quỳnh Chi, ai khi yêu cũng mang cả hạnh phúc lẫn khổ đau, có kỳ vọng rồi thất vọng, có những thiếu sót cần sửa chữa. Chị đã gặp người đàn ông yêu con người mình của hiện tại, sẵn sàng đồng hành để cùng vượt qua mọi khó khăn.

Khác với lần đầu nghỉ hẳn khi mang thai, lần này Quỳnh Chi vẫn thiết kế và điều hành thương hiệu thời trang. Chị mới quay lại kinh doanh được hơn 1 năm, mọi thứ đang vào guồng nên không thể dừng lại. Quỳnh Chi kể đã “tỉ tê” mời chồng phụ trách mảng kinh doanh, để mình tập trung chăm con, thiết kế và điều hành sản xuất. Nhờ có thêm sự hỗ trợ của bà ngoại, mọi việc đang diễn ra khá trơn tru.

Bài học từ một câu nói của mẹ

Mang thai lần 2 khi cơ thể còn yếu, Quỳnh Chi thừa nhận chị từng mất kiểm soát. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị nhớ mãi một hôm con gái Mật Mật quấy nhiều vì quá mệt nên đã quát con. Bé chưa bao giờ bị mẹ quát nên càng khóc nhiều hơn.

Đêm đó, chính Quỳnh Chi cũng khóc. Chị tự trách đã trút giận lên con, trong khi mọi việc đều do mình lựa chọn. Từ đó, chị tự hứa dù có thế nào cũng không quát con như vậy.

Hiện tại Quỳnh Chi được sự chăm sóc rất lớn từ mẹ ruột. Chị từng tự hỏi vì sao mẹ có tình yêu thương bao la đến vậy, trong khi mình chỉ chăm một đứa con mà vẫn than vãn. Một lần, mẹ nói với Quỳnh Chi: “Con thử không than vãn xem nào”. Câu nói khiến chị khựng lại và thay đổi thái độ.

Từ mẹ, Quỳnh Chi học được sự bao dung với những thiếu sót của con, bởi ai cũng có lần đầu làm mẹ. Chị muốn dành cho 2 con gái thứ tình yêu vô điều kiện mà mẹ đã dành cho mình.

Quỳnh Chi sinh năm 1986, từng dẫn Bản tin thể thao 24/7 và Nhịp đập 360 độ thể thao trước khi chuyển sang kinh doanh, thiết kế thời trang. Chị nói không tiếc sân khấu truyền hình mà chỉ coi đó là một phần ký ức đẹp, nơi mình được tỏa sáng và yêu thương.

MC Quỳnh Chi trong đám cưới:

Ảnh: FBNV, video: TikTok