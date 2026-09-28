Từng sống xa hoa, đi máy bay riêng, người đàn ông 48 tuổi giờ lái taxi kiếm sống

Từng giàu có, đi máy bay riêng, người đàn ông giờ lái xe công nghệ 10 tiếng/ngày để trả nợ. Ảnh: IG

Aaron Lim (hiện 48 tuổi) đến từ Malaysia, từng nổi tiếng với biệt danh "vua sòng bài Genting", mới đây tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh sau khi rơi vào cảnh nợ nần.

Trong video đăng trên Instagram ngày 21/9, Aaron Lim tiết lộ anh đã làm tài xế công nghệ trong khoảng 8 tháng qua. Chiếc xe anh sử dụng do một người bạn cho mượn.

Lim cho biết anh bắt đầu chạy xe công nghệ vì cần tiền để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, thu nhập hiện tại chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu và gần như không còn dư để tiết kiệm.

Anh thường bắt đầu nhận cuốc vào khoảng 13h và làm việc đến 23h mỗi ngày. Ngày thuận lợi, thu nhập của anh có thể đạt khoảng 63 SGD (1,3 triệu đồng). Sau khi trừ tiền ăn uống, xăng xe và thuốc men, số tiền còn lại không đáng kể. “Số tiền đó chỉ đủ để sống qua ngày”, Lim nói.

Công việc lái xe khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng. Lim cho biết anh thường xuyên đau lưng và gặp khó khăn khi ngủ. Tình trạng mất ngủ kéo dài đến mức anh đã phải sử dụng thuốc ngủ trong hơn một năm, theo Mothership Singapore.

Trước đây, Lim từng có cuộc sống hoàn toàn khác. Lim nghiện cờ bạc, anh từng kiếm được nhiều tiền khi chơi nên có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Trong một video đăng ngày 19/9, Lim thừa nhận tâm lý muốn gỡ lại tiền thua khiến anh ngày càng lún sâu.

“Khi thắng, tôi tiếp tục đánh bạc. Khi thua, tôi chỉ muốn thắng lại số tiền đã mất”, anh chia sẻ.

Anh chia sẻ ở thời kỳ đỉnh cao, anh kiếm được 31.356 SGD (636 triệu đồng)/tháng. Anh từng đi máy bay riêng, dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng mà không cần bận tâm về giá.

Tuy nhiên, những sai lầm khiến anh mất hết tài sản và rơi vào cảnh nợ nần. Số nợ của anh lên đến 313.560 SGD (6,3 tỷ đồng).

Hiện tại, những điều từng được xem là bình thường với Lim đã trở thành quá khứ. Anh cho biết mình giờ đây trân trọng cả những bữa ăn đơn giản tại các khu ăn uống bình dân, đặc biệt khi có thể mua với mức giá giảm một nửa.

“Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm sống. Những ngày tháng hoang phí của tôi đã ở lại phía sau. Tôi đang bắt đầu lại ở tuổi 48", anh chia sẻ.