Từng sợ soi gương vì vết bớt, cô gái thi đỗ bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Sinh ra trong gia đình có bốn chị em gái ở Thanh Hóa, Lê Thị Dương cùng hai chị em khác là chị em sinh ba. Bố mẹ làm nông, kết hợp nghề đan nón để trang trải cuộc sống. Vết bớt màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt Dương từ ngày em chỉ vài tuổi.

Vết bớt gồ cao, kéo dài từ nửa khuôn mặt bên trái xuống vùng cổ, khiến diện mạo của cô khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Khi còn nhỏ, Dương chưa hiểu hết về tình trạng của mình, nhưng sớm cảm nhận được những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán và sự chế giễu xung quanh.

“5 tuổi, em cảm nhận thấy mình có điều gì đó khác với các bạn”, Dương nhớ lại. Những lời trêu chọc khiến cô bé dần thu mình. Có thời điểm, Dương sợ soi gương, sợ phải đối diện với chính khuôn mặt mình, càng sợ ánh nhìn của những người xung quanh. Vết bớt không chỉ hiện diện trên da mà còn trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận bản thân và giao tiếp với mọi người.

Dương đã trải qua những năm tháng tuổi thơ nhiều tự ti, mặc cảm (Ảnh: VTV)

Hoàn cảnh kinh tế gia đình là hộ cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc điều trị vết bớt của Dương gần như là điều xa vời. Dù những năm tháng tuổi thơ nhiều mặc cảm và buồn vì vết bớt ảnh hưởng rất lớn tới ngoại hình nhưng Dương vượt qua những sự tự ti khi có tình yêu thương rất lớn của bố mẹ.

Bố mẹ luôn cố gắng tìm hiểu về vết bớt ngày càng lan rộng của con gái, rồi khi thấy có cơ sở có chương trình có thể chữa được bớt cho Dương, bố đưa Dương từ Thanh Hóa ra Hà Nội với số tiền ít ỏi bố mẹ tích cóp được dù đi ra nhưng không chữa được.

Theo thời gian, vết bớt ngày càng lan rộng, Dương dần học cách chấp nhận sự khác biệt, xây dựng sự tự tin và mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất, điều từng khiến Dương mặc cảm, tự ti cũng trở thành động lực để cô lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp sau này, đó là trở thành bác sĩ.

Dương quyết tâm thi vào Đại học Y với mong muốn chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống mình.

“Em hiểu rất rõ cảm giác bị mất tự tin, mặc cảm và gặp khó khăn trong cuộc sống do vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến ngoại hình. Vì thế, cánh cửa trường Đại học Y không chỉ là mục tiêu của một kỳ thi mà còn là con đường để em biến những trải nghiệm đau buồn của bản thân thành sự thấu hiểu dành cho người bệnh” - Dương bộc bạch.

Dương trải qua những năm tháng học tập miệt mài. Những giờ học kéo dài, áp lực thi cử và sự cạnh tranh không khiến cô gái trẻ từ bỏ mục tiêu. Bằng sự kiên trì và nỗ lực, Dương đã thi đỗ đại học Y, từng bước tiến gần hơn đến ước mơ khoác áo blouse trắng. Cô gái trẻ còn xuất sắc thi đỗ bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hạnh phúc vì được thầy giáo chữa bớt miễn phí

Trở thành sinh viên y khoa rồi bác sĩ nội trú, Dương có thêm cơ hội hiểu rõ tình trạng của mình. Dương tìm hiểu về bớt rượu vang - dạng bớt phức tạp cũng như những phương pháp điều trị hiện nay.

Càng hiểu, Dương càng nhận ra hành trình chữa trị không đơn giản, đặc biệt với những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chi phí điều trị kéo dài là lý do khiến mong muốn cải thiện vết bớt của cô nhiều năm chưa thể thực hiện.

Cơ duyên đến với Dương khi cô biết chính người thầy Hoàng Văn Tâm giảng dạy môn Da liễu tại Trường Đại học Y Hà Nội, triển khai chương trình “Xóa bớt cho em”. May mắn, Dương được tiếp nhận vào chương trình điều trị miễn phí.

Ở tuổi 25, Dương là một trong những bệnh nhân lớn tuổi nhất của chương trình. Cô hiểu việc điều trị ở độ tuổi này có những khó khăn nhất định khi cấu trúc da đã phát triển hoàn thiện, không còn thuận lợi như ở trẻ nhỏ. Dẫu vậy, cơ hội được điều trị khiến cô vô cùng trân trọng.

Trong 13 tháng, Dương kiên trì trải qua 12 buổi laser. Mỗi lần điều trị, cô lại có thêm hy vọng về sự thay đổi trên khuôn mặt mình. Đến nay, vết bớt đã mờ đi đáng kể, đặc biệt ở vùng cổ.

Nữ bác sĩ nội trú Lê Thị Dương hôm nay đã tự tin hơn rất nhiều khi vết bớt đã mờ dần (Ảnh: VTV)

Điều khiến cô xúc động không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, lấy lại sự tự tin mà trải nghiệm này có ý nghĩa đặc biệt với một người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ. Dương không chỉ nhìn chương trình từ góc độ một bệnh nhân, mà còn hiểu sâu sắc hơn những rào cản mà người bệnh nghèo phải đối mặt khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Dương cũng chia sẻ, sự hỗ trợ mà mình nhận được cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của người làm nghề y. Cô mong muốn sau này, khi trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, bản thân không chỉ quan tâm đến bệnh lý mà còn thấu hiểu hoàn cảnh, những mặc cảm và khó khăn mà họ đang phải trải qua.

Cô cũng hy vọng chương trình “Xóa bớt cho em” sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng để phát hiện và điều trị sớm cho nhiều trẻ em mắc bớt, chàm. Bởi nếu được can thiệp từ sớm, các em có thêm cơ hội cải thiện tình trạng bệnh, giảm những ảnh hưởng đến ngoại hình và tránh phải trải qua quãng tuổi thơ đầy mặc cảm như cô từng có.

Từ một người từng mong mỏi được chữa trị, Dương giờ đây đang trên hành trình trở thành người có thể chữa bệnh cho người khác. Vết bớt trên khuôn mặt vẫn cần thêm thời gian để điều trị, nhưng cô gái trẻ đã tìm thấy điều lớn lao hơn, đó là lý do để gắn bó với nghề y và trách nhiệm dành sự thấu hiểu cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn - như Dương đã từng trải qua.