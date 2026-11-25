Theo SBS News, một người phụ nữ ở Hàn Quốc rơi vào cảnh túng quẫn sau khi chồng qua đời, phải một mình nuôi con gái đang học trung học. Trong lúc khó khăn, bà được một người họ hàng bên thông gia ngỏ ý giúp đỡ, nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo kéo dài hơn hai năm.

Người phụ nữ đưa ra lời đề nghị giúp đỡ là vợ của anh rể bên phía anh trai nạn nhân. Người này tự nhận từng làm việc tại một văn phòng dịch vụ pháp lý hơn 10 năm và có thể thay mặt bà tiến hành thủ tục khởi kiện để nhận khoản tiền bảo hiểm tử tuất của người chồng quá cố.

Người phụ nữ đau khổ vì bị chính họ hàng mà mình tin tưởng lừa dối. Ảnh minh họa

Tin tưởng người thân, người phụ nữ đã nhiều lần giao tiền cho đối phương trong suốt khoảng hai năm rưỡi. Tổng số tiền lên tới gần 30 triệu won (khoảng 540 triệu đồng).

Đáng chú ý, người họ hàng còn khẳng định nạn nhân có thể nhận được khoảng 100 triệu won tiền bảo hiểm. Với lời hứa hẹn này, người phụ nữ thậm chí còn phải vay mượn tiền để đáp ứng những yêu cầu đưa tiền liên tiếp.

Tuy nhiên, khoản tiền bảo hiểm mà bà mong đợi mãi không được chi trả. Sau đó, sự thật được hé lộ: vụ kiện mà người họ hàng nói đang thay mặt bà thực hiện thực chất chưa từng được nộp.

Trên thực tế, người họ hàng này chỉ đang lợi dụng lòng tin và mối quan hệ gia đình để khiến nạn nhân liên tục đưa tiền trong thời gian dài.