Từng nợ nần chồng chất chỉ để có ảnh sang chảnh trên Instagram, cô gái cuối cùng tìm được giá trị sống đích thực

Câu chuyện của cô nàng Lissette Calveiro sẽ giúp chúng ta nhận ra giá trị thực sự của mỗi tấm hình thay vì chụp ảnh để có thật nhiều người theo dõi.

Lissette Calveiro, cô gái đến từ Miami (Mỹ), đang sở hữu tài khoản Instagram mang tên lissettlecalv có cả chục nghìn người theo dõi. Cô từng là ví dụ hoàn hảo về việc làm thế nào để có một cuộc sống thượng lưu, những tấm ảnh sang chảnh trên Instagram.

Khi Lissette chuyển đến thành phố New York để thực tập vào năm 2013, cô cảm thấy mình như một ngôi sao trong chương trình truyền hình nổi tiếng “Sex and the City”. Cô mua sắm cho mình đủ thứ đồ hàng hiệu sang trọng như quần áo, giày dép, thường xuyên tham sự những bữa tiệc sang trọng. Tuy nhiên, thu nhập của Lissette không theo kịp nhu cầu của bản thân.

Sống trong thành phố sang trọng bậc nhất, cô gái trẻ mong muốn mình trông giống như một “Fashionista” đầy quyến rũ và trở thành một phần của tầng lớp quý tộc sang trọng. Trên thực tế, cuộc sống của Lissette càng phong phú, món nợ của cô càng nhiều. Công việc bán thời gian của Lissette hoàn toàn không thể chi trả cho việc tiêu xài những thứ hàng hiệu đắt đỏ.

“Tôi không có ý định trở thành một Instagrammer nổi tiếng nhưng chắc chắn tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những điều mình nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội”, Lissette cho biết khi phỏng vấn với Business Insider. Cô đã mua Louis Vuitton và túi xách thiết kế của Rebecca Minkoff, phụ kiện làm bằng tay của Kate Spade và đầy rẫy giày dép, mỹ phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng để cuộc sống của cô trên Instagram của mình thêm phong phú và hào nhoáng.

Một điều nữa, Lissette bị ám ảnh bởi các hiệu ứng trên Snapchat. Để không ai nghi ngờ về cuộc sống của mình, Lissette muốn thu thập ít nhất 12 thẻ địa lý. Để làm được điều này, cô phải đi nghỉ ít nhất mỗi tháng một lần. Lissette tới hầu hết các tiểu bang của Mỹ, Cuba, quần đảo Virgin, Marocco, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thẻ tín dụng của Lissette đã ghi số nợ lên đến khoảng 10.000 USD (gần 230 triệu đồng). Cô nghĩ rằng lầm của mình là sở hữu một thẻ tín dụng khi không thể kiểm soát được tỷ lệ nợ và phải thanh toán tối thiểu hàng tháng. Tuy nhiên, sau đó Lissette quyết định rằng khoản nợ là nhiệm vụ chính phải làm và cô quyết định học cách quản lý tài chính cá nhân.

Trước tiên, cô phân tích tình hình tài chính của bản thân và so sánh thu nhập, chi phí mình đã dùng. Lissette chuyển đến một căn hộ có giá thuê thấp hơn, bắt đầu nấu ăn thay vì đi ăn hàng. Ròng rã suốt 14 tháng, cuối cùng Lissette đã trả xong món nợ và có chút tiết kiệm cho tương lai.

Lissette quyết định thoát khỏi cuộc sống ảo trên mạng xã hội và đây chính là bước ngoặt thành công cho cuộc đời cô. Lissette đã có một sự nghiệp thành công trong quan hệ công chúng và tiếp thị tại một công ty có uy tín tại New York. Trong thời gian rảnh rỗi. Lissette viết blog và quảng bá ý tưởng về tổ chức phi thương mại Dress For Success nhằm phục vụ phụ nữ toàn thế giới.

“Sự ám ảnh của tôi với Instagram đã không còn nữa. Chúng ta nên kết nối với những người thực và làm nhiều điều tuyệt vời”, cô viết trên blog của mình.

Lissette khuyến khích mọi người sống chân thành hơn, là chính mình và nhớ rằng cuộc sống thực tại không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đừng ngại bình luận về bài đăng của người khác và cảm ơn những người thích bạn. Nếu chúng ta sử dụng Instagram như một công cụ truyền thông, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Câu chuyện của Lissette Calveiro nhắc nhở chúng ta rằng, đừng chỉ chụp ảnh để thể thu hút sự chú ý của người khác và luôn nhớ tới các bức ảnh kỷ niệm. Tuy nó không lung linh như những ảnh bìa tạp chí quyến rũ nhưng chứa trong đó là một điều gì đó thực sự và ấm áp, là động lực cho chúng ta mỗi khi nhìn lại.

Hà. (Theo Bright Side)