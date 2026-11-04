Từng nghiện game, Quán quân Olympia 2026 tiết lộ bước ngoặt nhờ bà ngoại

Đoàn Lê Anh Đức kể về bước ngoặt “cai game” nhờ định hướng từ bà ngoại. (Ảnh: VTV)

Đằng sau chiến thắng tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 của Quán quân Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là hành trình đặc biệt. Tình yêu Lịch sử của nam sinh không bắt đầu từ những giờ học trên lớp mà được khơi gợi bởi người bà và một lời khuyên từ năm lớp 4.

Trong chương trình Café Sáng trên VTV3 mới đây, Anh Đức cùng bà ngoại chia sẻ những câu chuyện ít biết về tuổi thơ, thói quen đọc sách và bước ngoặt giúp em tìm thấy niềm yêu thích với các môn Khoa học xã hội.

Từ cậu bé mê game đến niềm đam mê Lịch sử

Từ nhỏ Anh Đức có nhiều thời gian ở bên bà, thường được bà đưa đi chơi, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy góp phần nuôi dưỡng ở Đức tính tò mò, thích quan sát và ham khám phá thế giới xung quanh.

“Năm lớp 4, em khá nghiện game. Bà hướng em đến việc đọc sách, tìm hiểu lịch sử để dần từ bỏ trò chơi điện tử. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em, giúp em khám phá những câu chuyện lịch sử thú vị và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích”, Anh Đức chia sẻ về bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

Từ những trang sách ban đầu, Đức dần bị cuốn hút bởi các câu chuyện về quá khứ, những nhân vật và sự kiện lịch sử. Việc đọc sách không chỉ giúp em hình thành một sở thích mới mà còn mở rộng mối quan tâm sang văn hóa, xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Đoàn Lê Anh Đức và bà ngoại em trong chương trình Café Sáng trên VTV3.

Ít ai biết trước khi trở thành học sinh chuyên Sử của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Anh Đức từng có thế mạnh ở môn Toán.

Nhờ điểm đầu vào môn Toán cao, nam sinh được xếp vào lớp chuyên Toán tại Trường THCS Thanh Xuân. Dù học trong môi trường chuyên Toán, Đức vẫn duy trì thói quen đọc sách Lịch sử, Văn học và tìm hiểu thêm kiến thức thuộc các lĩnh vực xã hội.

Năng khiếu của Đức sớm được giáo viên Lịch sử nhận ra. Từ năm lớp 7, em được mời tham gia đội tuyển của trường, thậm chí có cơ hội thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 9. Đến năm lớp 8, Đức chuyển hướng, không tiếp tục theo đuổi đội tuyển Toán mà tập trung cho môn Lịch sử. Quyết định này mang lại kết quả ấn tượng khi em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử.

Lên cấp 3, nam sinh tiếp tục lựa chọn lớp chuyên Sử tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, theo đuổi lĩnh vực đã trở thành niềm đam mê từ những năm tiểu học.

Ba tuổi đã đọc báo, ghi nhớ biển số xe

Cũng trong chương trình Café Sáng, bà ngoại Anh Đức tiết lộ khoảng 3 tuổi, Đức có thể tự đọc báo, ghi nhớ các con số (chẳng hạn như biển số xe) và khiến người lớn bất ngờ bởi khả năng tiếp nhận thông tin.

Trong những dịp Tết, khi mọi người quây quần trò chuyện, Đức đôi khi lại mang sách ra đọc. Những tài liệu của người thân như giáo trình Mác - Lênin, sách luật cũng thu hút sự chú ý của cậu bé.

Không chỉ yêu thích Lịch sử, Đức còn có nhiều thành tích ở các lĩnh vực khác, từ chữ viết đẹp đến tiếng Anh. Những điều này cho thấy niềm ham học của nam sinh được hình thành từ sớm và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Anh Đức cầm cúp vô địch Olympia năm thứ 26.

Theo chia sẻ của bà, gia đình không chủ động đưa thành tích hay sở trường hát quốc ca của 135 quốc gia của cháu lên truyền thông và mạng xã hội, bởi mong muốn Đức phát triển tự nhiên, không quá chú trọng vào lời khen ngợi hay những đánh giá bên ngoài.

Với bà, việc chia sẻ câu chuyện lần này không đơn thuần là kể về thành tích của cháu mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần ham học, đồng thời gửi đến phụ huynh một góc nhìn về việc đồng hành và định hướng sở thích cho con trẻ.

Ngày 1/11, tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức giành 240 điểm, vượt qua ba đối thủ để trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế danh giá. Trước đó, nam sinh cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích ở môn Lịch sử, trong đó có giải Ba học sinh giỏi thành phố, giải Ba Olympic Lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.