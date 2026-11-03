Từng nặng 137kg, chàng trai cao 1m90 tự tin đến show hẹn hò tìm vợ

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Trần Khánh Duy (30 tuổi, thiết kế nội thất ở Đồng Tháp) và Hồ Thị Hồng Ngọc (30 tuổi, chuyên viên kế toán ở TPHCM).

Khánh Duy là chàng trai hiền lành, biết lắng nghe. Nhược điểm của anh là ít nói.

Duy chia sẻ, anh cao 1m90, trước đây từng có thời điểm nặng 137kg. Vì ngoại hình cao to, anh tự ti về bản thân suốt 10 năm, cho đến khi giảm cân thành công, anh mới tự tin tìm kiếm bạn đời. Hiện tại, Duy nặng 90kg.

Cặp đôi trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Khánh Duy từng trải qua 2 mối tình. Khoảng 2 năm trở lại đây, anh chưa tìm hiểu thêm ai. Duy muốn tìm được người bạn gái hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện.

Cô gái bên kia hàng rào là Hồng Ngọc, là người sống tình cảm, biết điều, thích nấu ăn. Khuyết điểm của cô là đôi khi hơi nhạy cảm, tham công tiếc việc và quá cầu toàn.

Hồng Ngọc từng trải qua 1 mối tình chính thức kéo dài 3 tháng nhưng vì không hợp nhau nên đã quyết định dừng lại.

Ngọc mong muốn tìm được bạn trai cao trên 1m70, sống chân thành, hiền lành, không hút thuốc, không nói quá nhiều và không gia trưởng.

Cặp đôi khá chênh lệch về chiều cao. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, Khánh Duy đúng như đã bộc bạch trước đó, khá rụt rè trước đàng gái. Anh tặng bạn gái một bức tượng mình tự tay làm.

Hồng Ngọc cũng tặng bạn trai một món quà ý nghĩa là cuốn album ảnh, kèm theo lời nhắn nhủ: “Em là một người thích đi du lịch khám phá. Em tặng anh một cuốn album để sau này, nếu mình có cơ hội đồng hành thì những trang này sẽ lấp đầy kỷ niệm của tụi mình”.

Ngay phút đầu đối diện với bạn gái, Khánh Duy thổ lộ: “Em rất xinh. Anh cảm ơn em đã đến chương trình”.

Cặp đôi trao đổi về một số vấn đề như khoảng cách địa lý, kế hoạch hẹn hò.

Hồng Ngọc hỏi: “Em ở TPHCM, còn anh ở Đồng Tháp, nếu mình hẹn hò thì anh tính thế nào?”. Khánh Duy đáp ngay: “Có đường thì mình cứ đi thôi, còn không có thì anh bắc cầu Ô Thước anh đi luôn”.

Khánh Duy chia sẻ, anh sẵn sàng đến gặp cô vào khoảng thời gian cả hai cùng rảnh. Anh cũng sẵn sàng lắng nghe và tìm cách để dung hòa với người mình muốn cưới làm vợ.

“Anh không nghĩ mình chia sẻ việc nhà với vợ vì đó là nhiệm vụ”, Khánh Duy nói.

Cả hai trò chuyện rất hợp ý. Ảnh cắt từ clip

Hồng Ngọc mong muốn người chồng tương lai biết chia sẻ, đồng hành cùng vợ mọi việc trong cuộc sống. Duy khẳng định: “Anh làm được điều đó”.

Khi nắm tay nhau, Hồng Ngọc hỏi về chuyện sống riêng hay ở chung với bố mẹ. Duy trả lời: “Chúng ta đều có gia đình cần chăm sóc. Nếu có thể cân bằng được việc đó thì anh sao cũng được”.

Sau phần trò chuyện, cả hai cùng bấm nút hẹn hò khi MC Ngọc Lan đếm ngược, nhận được sự cổ vũ của khán giả.