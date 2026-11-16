Tung mâu thuẫn đời thường lên “Phây”: Lợi hay hại?

Sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn, với tinh thần chủ động, quyết liệt; Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.