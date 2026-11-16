Tung mâu thuẫn đời thường lên “Phây”: Lợi hay hại?
Từ những bất đồng trong đời sống, không ít người đã tung sự việc lên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng tình hoặc gây sức ép buộc đối phương phải lên tiếng. Tuy nhiên, từ một việc đơn thuần mang tính cá nhân, sự việc có thể bị đẩy lên mức độ cao hơn khi hình ảnh, thông tin cá nhân của đối phương được công khai, kèm những lời lẽ xúc phạm, quy kết một chiều. Lúc này, mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng, khó giải quyết và người tung hình ảnh, thông tin lên facebook có thể sẽ phải đối diện với pháp luật.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/canh-giac-tung-mau-thuan-doi-thuong-len-phay-loi-hay-hai-309205.htm