Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Nhìn đàn gà 75 con phát triển khỏe mạnh, chị Đặng Thị Chương (SN 1980, thôn Phúc Giang) không giấu được niềm vui. Cuối tháng 7/2026, gia đình chị Chương là một trong 19 hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ mô hình sinh kế gà với 75 con giống, 10 bao cám và thuốc thú y. Đây là cơ hội để gia đình chị cải thiện thu nhập cuộc sống.

Đàn gà chị Chương phát triển tốt, hứa hẹn mang về nguồn thu nhập vào dịp Tết.

Chị Chương chia sẻ: “Nhờ chú trọng chăm sóc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, giữ môi trường chăn nuôi thông thoáng nên đàn gà sinh trưởng tốt, hiện trọng lượng bình quân đạt khoảng 2,5 kg/con. Dù đã có người hỏi mua với giá khá tốt nhưng tôi dự định chờ đến gần Tết mới xuất chuồng để có thêm nguồn thu, đồng thời giữ lại một phần vốn tái đàn”.

Không chỉ tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, chính sách hỗ trợ còn giúp người dân tích lũy kinh nghiệm, từng bước duy trì và mở rộng mô hình, tạo thêm nguồn thu nhập. Gia đình ông Lê Sỹ Huân (SN 1978), hộ cận nghèo ở thôn Phúc Giang là một trong những hộ đã phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ ban đầu. Cuối năm 2025, ông được hỗ trợ 70 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi. Sau lứa nuôi đầu tiên, nhờ tích lũy kinh nghiệm và nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh, ông tiếp tục tái đàn, duy trì chăn nuôi để tạo thêm nguồn thu cho gia đình.

Ông Huân chia sẻ: “Qua quá trình chăn nuôi, tôi đã tích lũy thêm kinh nghiệm, nắm vững hơn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gà. Đây là điều kiện để gia đình chủ động duy trì, phát triển mô hình, tận dụng nguồn lực sẵn có và tạo thêm thu nhập”.

Sau khi xuất bán lứa gà được hỗ trợ sinh kế, đến nay gia đình ông Huân đã tiếp tục tái đàn.

Bên cạnh mô hình nuôi gà, xã Tùng Lộc còn triển khai hỗ trợ bò sinh kế, giúp các hộ khó khăn có thêm tư liệu sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Theo đó, những ngày qua, xã đã trao tặng bò cho 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi con trị giá 12 triệu đồng. Những con bò giống được trao không chỉ bổ sung tài sản sản xuất mà còn mở thêm cơ hội để các hộ phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập.

Là một trong những hộ được nhận bò sinh kế, chị Hồ Thị Liên (SN 1981), hộ cận nghèo ở thôn Hồng Quang phấn khởi: “Được địa phương quan tâm hỗ trợ bò sinh kế, gia đình tôi rất vui và biết ơn. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt, chủ động học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh để bò phát triển khỏe mạnh, từ đó có thêm nguồn lực cải thiện cuộc sống gia đình”.

Xác định hỗ trợ sinh kế là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, xã Tùng Lộc chú trọng lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ, đồng thời kết hợp hỗ trợ con giống, vật tư với hướng dẫn kỹ thuật. Cách làm này không chỉ giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất ban đầu mà còn tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm, duy trì chăn nuôi và từng bước cải thiện thu nhập.

Thời gian qua, xã Tùng Lộc đã trao các mô hình sinh kế, giúp người nghèo có thêm thu nhập.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, xã đã triển khai 19 mô hình nuôi gà với hơn 1.400 con giống, kèm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật, tổng kinh phí 209 triệu đồng; đồng thời trao 12 con bò giống trị giá 144 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, địa phương đã hỗ trợ xây mới 4 nhà ở, sửa chữa 4 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Thời gian tới, xã dự kiến tiếp tục triển khai mô hình nuôi gà cho khoảng 70 hộ, với kinh phí khoảng 540 triệu đồng, góp phần mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Ông Phan Văn Tiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tùng Lộc cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp; đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân phát huy nguồn lực sẵn có, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững”.

Từ những con giống, vật nuôi được trao cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, các mô hình sinh kế ở Tùng Lộc đang giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Việc lựa chọn mô hình sát với nhu cầu, khả năng của từng gia đình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.