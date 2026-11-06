Từng là siêu mẫu đình đám, mỹ nhân Hà Nội nay làm mẹ đơn thân trong căn hộ 200m2, U40 vẫn tự tin diện bikini khoe vóc dáng quyến rũ

Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt trước khi chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình. Cô giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, lọt top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và top 10 Siêu mẫu châu Á 2009. Bên cạnh hoạt động người mẫu, Phương Mai còn tham gia một số bộ phim như Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư, Thần tượng, sau đó được biết đến nhiều hơn với vai trò MC song ngữ tại các sự kiện lớn.

Ở tuổi 36, nữ MC tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh diện bikini, trang phục ôm sát hoặc những thiết kế cắt xẻ khoe vòng eo thon gọn, cơ bụng nổi rõ.

U40 vẫn sở hữu cơ bụng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Phương Mai vẫn duy trì thói quen chăm sóc vóc dáng. Cô thường xuyên tập gym, yoga và kết hợp chế độ ăn uống khoa học để giữ cơ thể khỏe khoắn. Những hình ảnh diện bikini của người đẹp cho thấy vòng eo thon, cơ bụng rõ nét cùng vóc dáng cân đối.

Trong bộ ảnh thời trang công bố hồi tháng 6/2026, Phương Mai lựa chọn nhiều thiết kế cắt xẻ, xuyên thấu và trang phục ôm sát, thể hiện phong cách mạnh mẽ, gợi cảm. Nữ MC cho biết những hình ảnh này không sử dụng phần mềm để chỉnh sửa vóc dáng, mà phản ánh kết quả của quá trình tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh trong nhiều năm.

Tuy nhiên, với Phương Mai, việc giữ gìn nhan sắc không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn hay cường độ vận động. Cô đặc biệt coi trọng giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và khả năng kiểm soát căng thẳng. Người đẹp cho rằng nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì tinh thần lạc quan cũng là những yếu tố quan trọng để chăm sóc bản thân.

Bên cạnh gym và yoga, Phương Mai còn dành thời gian cho thiền và âm nhạc. Cô bắt đầu làm quen với thiền từ thời kỳ mang thai, khi tham gia các lớp yoga dành cho bà bầu. Đến nay, nữ MC vẫn duy trì thói quen tập trung vào hơi thở, thư giãn tinh thần khi đối diện áp lực công việc hoặc những vấn đề trong cuộc sống.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Phương Mai lựa chọn lối sống tích cực, chú trọng hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, làm việc, du lịch và dành thời gian bên con trai.

Làm mẹ đơn thân, mua căn hộ 200m2 sau ly hôn chồng Tây

Không chỉ được quan tâm bởi nhan sắc, Phương Mai còn gây chú ý với cuộc sống sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng nước ngoài. Nữ MC hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm 2025 và trở lại cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc con trai.

Sau ly hôn, Phương Mai từng sống cùng con trong một căn hộ thuê rộng khoảng 200m2 tại TP.HCM. Đến tháng 6/2026, cô cho biết đã hoàn tất thủ tục nhận một căn hộ mới cũng có diện tích 200m2, với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Đây là bất động sản cô mua để hai mẹ con ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo chia sẻ của Phương Mai với Dân trí, nữ MC dành nhiều thời gian làm việc cùng đội ngũ kiến trúc sư để hoàn thiện nội thất. Cô mong muốn căn hộ mới vừa hiện đại, tiện nghi, vừa tạo cảm giác ấm cúng cho hai mẹ con.

Song song với việc chăm sóc con trai, Phương Mai tiếp tục phát triển sự nghiệp. Ngoài công việc MC song ngữ và người mẫu, cô còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất, đạo diễn các chương trình nghệ thuật. Năm 2026, người đẹp đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn chương trình kết hợp âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn tại Hồ Tràm, TP.HCM.

Việc đảm nhận nhiều vai trò mới khiến Phương Mai phải đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, cô xem đây là cơ hội để thử thách bản thân và phát triển những kỹ năng ngoài công việc dẫn chương trình quen thuộc.

Ở tuổi 36, Phương Mai cho biết cô hướng tới cuộc sống ổn định, chú trọng sức khỏe, công việc và những trải nghiệm bên con trai. Sau những thay đổi trong đời sống cá nhân, nữ MC vẫn giữ hình ảnh tự tin, năng động, đồng thời tiếp tục theo đuổi những dự án nghệ thuật mới.