Từng là hot girl đình đám Hà Nội, mỹ nhân tuổi 33 nay được fan Trung Quốc săn đón, lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Từ hot girl Hà thành đến mỹ nhân được khán giả Trung Quốc yêu thích

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ hình ảnh một hot girl có gương mặt xinh xắn, phong cách trẻ trung trước khi chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Qua nhiều năm, Chi Pu lần lượt thử sức với diễn xuất, âm nhạc và các chương trình giải trí, tạo dựng hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Nữ ca sĩ từng tham gia những bộ phim như Chị Chị Em Em, Mười 2 và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó có ca khúc Anh ơi ở lại được khán giả chú ý.

Bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp của Chi Pu đến vào năm 2023, khi cô tham gia chương trình Đạp Gió tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu quốc tế thu hút sự quan tâm của khán giả, đồng thời giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn tại thị trường giải trí nước bạn. Sau chương trình, Chi Pu tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí và có thêm cơ hội tiếp cận người hâm mộ Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, một bộ phận khán giả ưu ái gọi cô bằng biệt danh “em gái Việt”.

Không chỉ gây chú ý nhờ những màn trình diễn, Chi Pu còn được người hâm mộ quan tâm bởi phong cách thời trang và vẻ ngoài nổi bật. Khi nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh diện váy đỏ trên Weibo, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc quyến rũ của cô. Trong chương trình ẩm thực A Delicious Guess, người đẹp cũng nhận được những phản hồi tích cực nhờ cách giao tiếp thân thiện, hoạt bát và biểu cảm tự nhiên. Những lần xuất hiện này góp phần giúp Chi Pu duy trì sự hiện diện trong mắt khán giả Trung Quốc sau thành công của Đạp Gió.

Tháng 8/2026, Chi Pu tiếp tục được nhắc đến khi có tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố.

Ở tuổi 33, Chi Pu cũng tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất. Năm 2026, cô trở lại với dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3, nối dài hành trình làm nghề sau nhiều năm thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Từ hình ảnh hot girl Hà thành đến nữ nghệ sĩ hoạt động tại cả Việt Nam và Trung Quốc, Chi Pu đã có những thay đổi rõ rệt về phong cách, hình ảnh và định hướng sự nghiệp.

Tuổi 33 sở hữu vóc dáng gợi cảm, duy trì nhiều thói quen chăm sóc bản thân

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Chi Pu cũng là chủ đề thường xuyên được khán giả quan tâm. Nếu ở những năm đầu nổi tiếng, cô gắn liền với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại nữ ca sĩ ưu tiên hình ảnh sắc sảo và trưởng thành. Những bộ trang phục ôm sát, váy cắt xẻ hay thiết kế tôn đường cong giúp cô thể hiện phong cách gợi cảm. Cùng với đó, vóc dáng thon gọn và vùng bụng săn chắc là những đặc điểm nổi bật trong nhiều bộ ảnh thời trang của người đẹp.

Để duy trì thể lực và hình thể, Chi Pu dành thời gian cho các hoạt động vận động khác nhau. Cô kết hợp pilates và gym, đồng thời từng thử sức với boxing, chạy bộ, bơi lội, cầu lông, yoga và tập nhảy. Việc thay đổi bộ môn tùy theo nhu cầu giúp nữ ca sĩ duy trì hứng thú với quá trình tập luyện. Trong đó, gym hỗ trợ phát triển sức mạnh cơ bắp, còn pilates chú trọng khả năng kiểm soát chuyển động, sức mạnh nhóm cơ trung tâm và sự linh hoạt.

Chế độ ăn uống cũng được Chi Pu quan tâm trong quá trình chăm sóc vóc dáng. Theo những chia sẻ được Eva dẫn lại, nữ ca sĩ ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và hạn chế các món nhiều dầu mỡ, đồ ngọt. Cô cũng có thói quen chia nhỏ bữa ăn trong ngày thay vì để bản thân quá đói rồi mới ăn. Đây là cách tổ chức bữa ăn phù hợp với lịch sinh hoạt của cô, nhưng không phải phương pháp bắt buộc đối với tất cả mọi người muốn kiểm soát cân nặng.

Ngoài tập luyện và dinh dưỡng, Chi Pu còn chú trọng việc chăm sóc làn da. Do đặc thù công việc thường xuyên phải trang điểm và xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, cô quan tâm đến các bước làm sạch sau khi làm việc, dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen về làn da mịn màng. Việc chăm sóc da đều đặn giúp cô duy trì hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

Trong phong cách thời trang, Chi Pu không bó buộc bản thân vào một hình mẫu nhất định. Cô có thể xuất hiện với những bộ váy thanh lịch, nữ tính nhưng cũng sẵn sàng thử nghiệm trang phục cá tính, táo bạo trên sân khấu hoặc trong các bộ ảnh. Sự thay đổi này phản ánh quá trình trưởng thành về hình ảnh của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí. Thay vì giữ mãi vẻ ngọt ngào của thời hot girl, Chi Pu lựa chọn phong cách đa dạng, phù hợp với từng sự kiện và sản phẩm nghệ thuật.

Ở tuổi 33, Chi Pu tiếp tục là gương mặt được quan tâm nhờ những hoạt động tại Việt Nam và Trung Quốc. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử nhan sắc quốc tế năm 2026 cùng sự thay đổi về phong cách cho thấy hình ảnh của cô vẫn có sức hút đối với công chúng. Sau hơn một thập kỷ được biết đến, nữ nghệ sĩ Hà Nội đang tiếp tục xây dựng dấu ấn riêng qua âm nhạc, điện ảnh và thời trang.