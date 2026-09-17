Năm 2019, Indera Aria Wee Jeeny còn là tổng giám đốc một công ty ứng dụng giao đồ ăn, quản lý hàng nghìn tài xế. Sau khi doanh nghiệp phá sản vì bí mật kinh doanh bị bán cho đối thủ, người đàn ông Malaysia phải chuyển sang chạy xe giao hàng và đi chợ thuê để kiếm sống.

Indera, 40 tuổi, đảm nhận vị trí CEO vào tháng 10/2019. Trong giai đoạn phát triển mạnh nhất, công ty của anh quản lý khoảng 3.000 tài xế hoạt động tại các bang Kelantan, Terengganu và Kedah.

Doanh nghiệp từng đạt lợi nhuận 6 triệu ringgit, tương đương khoảng 1,4 triệu USD, tức hơn 36 tỷ đồng. Công ty cũng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Phát triển Kinh tế Số Malaysia.

Từng là CEO quản lý 3.000 tài xế, người đàn ông phá sản rồi phải chạy xe giao đồ ăn nhiều người bất ngờ. Ảnh: NST

Biến cố bắt đầu khi một nhân viên bí mật bán cơ sở dữ liệu nội bộ cùng chiến lược kinh doanh cho đối thủ cạnh tranh. Từ tháng 1/2021, hoạt động của công ty sa sút nhanh chóng. Lợi nhuận chỉ còn khoảng 40.000-80.000 ringgit, tương đương 9.900-19.800 USD, khoảng 257-515 triệu đồng.

Để duy trì doanh nghiệp và trả lương cho nhân viên, Indera phải bán tài sản cá nhân. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thể cứu vãn tình hình và công ty sau đó chính thức phá sản.

Cuộc sống của người cha hai con thay đổi hoàn toàn. Có thời điểm, Indera không còn đủ tiền mua thức ăn. Anh phải tìm từng đồng xu lẻ để mua cơm và đi bộ trên những quãng đường xa vì không có phương tiện.

Indera cho biết nhiều người quen cũng dần tránh mặt vì lo anh tìm đến vay tiền. Sau nhiều lần muốn từ bỏ, anh lấy lại động lực khi nhìn thấy một tài xế cầm 20 ringgit, tương đương khoảng 135.000 đồng, đi mua thức ăn cho con.

Từ năm 2026, cựu CEO bắt đầu làm tài xế giao đồ ăn tự do và nhận đi chợ hộ. Mỗi đơn hàng mang lại cho anh khoảng 5-10 ringgit, tương đương 1,3-2,6 USD, tức khoảng 34.000-68.000 đồng.

Trong lúc làm việc, Indera thường quan sát xung quanh để giúp những người gặp sự cố trên đường, như xe hết ắc quy hoặc thủng lốp. Anh cho biết từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất nên muốn hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ.

Công việc vào ban đêm cũng khiến Indera chứng kiến nhiều hoàn cảnh thiếu thốn. Có lần, anh gặp một gia đình cho biết đã nhịn ăn suốt hai tuần. Dù điều kiện tài chính còn hạn chế, anh vẫn cố gắng hỗ trợ họ trong khả năng của mình.

Theo Indera, việc giúp đỡ người khác mỗi ngày mang lại cho anh cảm giác thanh thản. Anh hiện xem cú sụp đổ của doanh nghiệp là một bài học kinh nghiệm thay vì dấu chấm hết.

Cựu CEO cho biết vẫn quyết tâm vươn lên, trở lại vị trí doanh nhân trong tương lai. Mục tiêu của anh là tiếp tục tạo ra việc làm và mang lại cơ hội cho cộng đồng.