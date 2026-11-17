Long Điền sinh năm 1987 tại TP.HCM. Trước khi bén duyên với phim ảnh, anh từng dành khoảng 20 năm gắn bó cùng bộ môn Taekwondo, bao gồm 10 năm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. Năm 2003, anh xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng Taekwondo hạng cân 54kg tại kỳ SEA Games 22. Ngoài ra, anh còn sở hữu chuỗi 10 năm liên tiếp giữ ngôi vô địch quốc gia và hai lần góp mặt tại vòng tuyển chọn Olympic vào các năm 2004 và 2007. Bước sang kỳ SEA Games 2011 tổ chức ở Indonesia, Long Điền tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích tấm Huy chương Đồng ở bộ môn Kempo.

Long Điền từng nhiều năm thi đấu thể thao, có HCV SEA Games bộ môn Taekwondo. Ảnh tư liệu

Sau thời gian thi đấu thể thao, Long Điền bén duyên với điện ảnh thông qua công việc diễn viên đóng thế (cascadeur). Năm 2008, khi đang học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, anh được một nhóm cascadeur mời tham gia vì có nền tảng võ thuật và khả năng thực hiện động tác đẹp mắt. Từ những trải nghiệm ban đầu, anh dần có cơ hội thử sức với các dự án phim. Năm 2011, Long Điền có vai diễn đầu tay trong phim Khát Vọng Olympic. Hai năm sau, anh được đạo diễn Charlie Nguyễn lựa chọn vào vai chính phim điện ảnh.

Sau khi hoàn thành bộ phim điện ảnh đầu tay, Long Điền quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2015. Nam diễn viên chia sẻ rằng trong khoảng thời gian đầu đặt chân đến nơi đất khách, anh gần như phải gây dựng mọi thứ lại từ con số không, loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu và làm công việc gì. Những bất đồng về ngôn ngữ càng khiến hành trình hòa nhập cuộc sống mới của anh gặp nhiều trở ngại. Mặc dù sở hữu nền tảng võ thuật vững chắc, việc mở một võ đường tại một đất nước xa lạ không phải là phương án khả thi. Sau cùng, anh chọn làm nghề nail và nhận chạy giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Long Điền từng làm nail, shipper trong quãng thời gian mưu sinh tại Mỹ. Ảnh: FBNV

"Suốt thời gian dài trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tôi không tập luyện thể thao, quên đi mình từng là một vận động viên taekwondo cũng như vai trò diễn viên. Tôi chỉ mong muốn mưu sinh để lo cho gia đình", Long Điền chia sẻ trong chương trình Vén Màn Showbiz.

Sau nhiều năm nỗ lực, cuộc sống gia đình của Long Điền dần khởi sắc. Anh hiện có nhà ở Mỹ và hai con gái. Khi tổ ấm đã ổn định, nam diễn viên nghĩ đến chuyện trở lại với điện ảnh.

Năm 2025, Long Điền trở về Việt Nam tham gia phim Trại Buôn Người, đánh dấu lần tái xuất sau quãng thời gian dài vắng bóng. Trong phim, anh đảm nhận vai tổ trưởng Bình, một nhân vật thuộc tuyến phản diện có tính cách hung hãn và tàn bạo, quản lý những nạn nhân bị đưa vào sào huyệt lừa đảo ở khu vực biên giới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tạo hình của nhân vật, Long Điền đã tích cực tập luyện và ép cân trước ngày bấm máy. Theo những gì nam diễn viên tiết lộ, anh đã giảm từ 85kg xuống mức 71 kg chỉ trong vòng khoảng hai tháng. Bên cạnh đó, nền tảng võ thuật tích lũy từ quãng thời gian thi đấu thể thao chuyên nghiệp cũng được anh áp dụng hiệu quả vào khâu chuẩn bị vai diễn lẫn các cảnh quay hành động.

Long Điền giảm 17 kg để vào vai trong phim Trại Buôn Người.

Sự trở lại với điện ảnh sau 10 năm của Long Điền nhận nhiều đánh giá tích cực. Ảnh: ĐLP

Khi Trại Buôn Người ra mắt và chính thức đến với khán giả tại rạp, Long Điền tiếp tục có mặt ở Việt Nam để đồng hành cùng đoàn phim trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá tác phẩm.

Khép lại chuỗi ngày đồng hành cùng các sự kiện quảng bá phim, Long Điền quay lại Mỹ để tiếp tục cuộc sống thường nhật bên bà xã và hai cô con gái. Nam diễn viên bày tỏ rằng nếu nhận được kịch bản phù hợp, anh luôn sẵn lòng trở về Việt Nam, giao việc chăm sóc các con cho vợ để toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Đồng thời, anh cũng chia sẻ nguyện vọng được tiếp tục góp mặt trong các bộ phim hành động nhằm phát huy thế mạnh võ thuật và có dịp tái hợp cùng Johnny Trí Nguyễn trên màn ảnh rộng.

Video Long Điền nói lời chia tay với ekip Trại Buôn Người (Nguồn: Đoàn làm phim)