Từng gián đoạn đại học, nữ sinh Hà Tĩnh đạt GPA 4.0 và trở thành thủ lĩnh sinh viên

Từ bước ngoặt lựa chọn ngành học đến thành tích xuất sắc

Vốn yêu thích ngoại ngữ và nhiếp ảnh, Cẩm Tú luôn mong muốn tìm kiếm cơ hội học tập, trải nghiệm để phát triển bản thân. Năm 2022, cô theo học ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn nhập học, Tú quyết định tạm dừng việc học để ra nước ngoài làm việc, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Quãng thời gian làm việc xa quê giúp Tú rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nhận thấy công việc chưa phù hợp với định hướng lâu dài, năm 2025, cô trở về Việt Nam, quyết định tiếp tục con đường học vấn.

Cẩm Tú đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trưởng Kinh tế, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Với mong muốn phát triển bản thân trong một lĩnh vực có tính ứng dụng cao, Tú lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh tế, trường ĐH Vinh. Ban đầu, Tú chưa thực sự hứng thú với ngành học. Tuy nhiên, qua các học phần nền tảng, cô dần nhận ra tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của kiến thức quản trị, đặc biệt trong làm việc nhóm, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động.

Năm học 2025 - 2026, Cẩm Tú đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc”, với GPA 4.0/4.0 ở cả hai học kỳ và điểm rèn luyện xếp loại Xuất sắc. Để duy trì thành tích, cô áp dụng phương pháp học ba bước: Chuẩn bị kiến thức trước giờ học, tập trung nghe giảng và thảo luận trên lớp, làm bài tập củng cố. Đồng thời, Tú sử dụng bảng kiểm để ưu tiên công việc, cân đối thời gian học tập và hoạt động ngoại khóa.

Khẳng định bản thân qua những sân chơi học thuật

Trong năm học 2025 - 2026, với vai trò trưởng nhóm, Cẩm Tú đã cùng đồng đội đoạt giải Nhì tại “Ngày hội nhập môn ngành Kinh tế K66”. Tiếp đó, cô cùng các thành viên giành được giải Ba cuộc thi “English Speaking Contest 2026” và giải Ba Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép năm 2026”.

Cẩm Tú nhận giấy khen “Sinh viên Xuất sắc” tại Lễ tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc”, “Sinh viên Giỏi”, năm học 2025 - 2026.

Đáng nhớ nhất là tại Hội thi tìm hiểu pháp luật, một thành viên bất ngờ không thể tham gia sát ngày thi. Trước tình huống này, Tú cùng nhóm điều chỉnh kịch bản, phân chia lại nhiệm vụ và tập luyện đến muộn để bảo đảm tiến độ. Trong vai trò trưởng nhóm, cô xác định “mình phải là người giữ sự bình tĩnh đầu tiên”. Trải nghiệm giúp Tú nhận thức sâu sắc hơn về năng lực quản trị rủi ro, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Cũng trong năm 2026, Tú tham gia nhóm dự án đoạt giải Tiềm năng tại “TechFest Nghệ An Open 2026”. Những hoạt động này giúp Tú vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo và khả năng phối hợp, phát huy thế mạnh từng thành viên.

Trưởng thành từ hoạt động Đoàn - Hội

Bên cạnh học tập, Cẩm Tú gắn bó với CLB Tiếng Anh trường Kinh tế (EEC). Từ Trưởng ban Truyền thông kiêm Phó Chủ nhiệm, cô đảm nhận vị trí Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhiệm kỳ 2026 - 2027. Sự chuyển đổi này giúp Tú rèn luyện năng lực quản lý nhân sự, kết nối đối tác và điều hành tập thể. Cô định hướng phát triển EEC thông qua sinh hoạt giao tiếp tiếng Anh, tổ chức cuộc thi, kết nối các đơn vị giáo dục và xây dựng môi trường học tập gắn kết.

Cẩm Tú điều hành buổi tuyển thành viên F13 của CLB Tiếng Anh trường Kinh tế (EEC).

Năm 2026, Tú đảm nhận vai trò Trưởng ban Vận hành trải nghiệm tại Hội trại Câu lạc bộ - Đội - Nhóm cấp Trường. Cô phụ trách quy trình sử dụng “Passport”, kiểm tra việc tích đủ 9 dấu tại các gian hàng và phối hợp xác nhận hoàn thành trải nghiệm cho sinh viên. Đồng thời, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội 66B2 Quản trị Kinh doanh, Tú tham gia triển khai các hoạt động, phong trào Đoàn - Hội đến tập thể sinh viên.

Được ghi nhận những đóng góp trong năm học 2025 - 2026, Tú nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh về thành tích xuất sắc trong công tác người học; giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Đoàn trường về đóng góp tiêu biểu phát triển phong trào Câu lạc bộ - Đội - Nhóm; giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường về công tác Hội và phong trào sinh viên; giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cô còn đại diện sinh viên trường Kinh tế trình bày tham luận tại Hội nghị Công tác người học của nhà trường.

Cẩm Tú cùng nhóm tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng, năm 2026”.

Ngày 9/11/2026, trong Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Kinh tế nhiệm kỳ 2024 - 2027, Cẩm Tú được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường Kinh tế, nhiệm kỳ 2024 - 2027, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình tham gia công tác Hội.

Thời gian tới, Cẩm Tú đặt mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Trung, tham gia nghiên cứu khoa học, thử sức tại cuộc thi khởi nghiệp “Flag Up” và thực tập tại doanh nghiệp từ năm thứ ba. Nhìn lại hành trình từng gián đoạn việc học, cô nhận ra, mỗi người có một nhịp độ trưởng thành riêng. Điều quan trọng là dám lựa chọn, kiên trì và không ngừng nỗ lực theo đuổi mục tiêu.

(Ảnh: NVCC)