Từng gây tranh luận, Tô Dũng khiến khán giả 'quay xe' chỉ sau một cảnh phim

Trong tập 18 Mùa hè năm ấy, sau cuộc trò chuyện với bà Ngọc (Vân Dung), Khánh (Tô Dũng) bước ra khỏi quán cà phê. Mẹ của Phương (Minh Thu) vừa nhắc lại chuyện 8 năm trước, đồng thời yêu cầu anh không vin vào quá khứ để tiếp tục gặp con gái bà. Khánh hiểu mình đang ở vị trí nào và cố giải thích rằng Phương từng chủ động giúp đỡ anh, nhưng anh đã trả lại toàn bộ số tiền.

Phân cảnh Khánh (Tô Dũng) uất ức, tức nghẹn trong Mùa hè năm ấy, hút hơn 2 triệu lượt xem.

Trước mặt bà Ngọc, Khánh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh thậm chí cười để chứng minh mình ổn, khẳng định mối quan hệ giữa anh và Phương hiện tại đã khác trước. Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi quán, cảm xúc bị dồn nén gần như vỡ òa. Khánh muốn hét lên để giải tỏa nhưng lại tiếp tục kìm lại vì biết bà Ngọc vẫn ở phía sau.

Đây là phân cảnh gần như không cần lời thoại nhưng lại trở thành điểm nhấn của tập 18. Tô Dũng sử dụng biểu cảm gương mặt, ánh mắt, bước đi và những khoảng dừng để thể hiện sự tổn thương của một người đàn ông phải nuốt cảm xúc vào trong. Cảm xúc của Khánh được thể hiện theo cách đời thường hơn: tức giận nhưng không thể nổi giận, đau nhưng không muốn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối.

Chỉ một phân cảnh gần như không có thoại của Tô Dũng đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Cách nam diễn viên tiết chế biểu cảm, không đẩy cảm xúc lên cao khiến nhiều khán giả nhận xét anh “diễn như ngoài đời thật”.

“Bản lĩnh đã chiến thắng bản năng. Khánh đã trưởng thành rồi”, “Tô Dũng quá xuất sắc”, “diễn quá đẳng cấp như ngoài đời thật”, “Tô Dũng diễn đau đớn, bất cần hay quá”, “Xem đoạn này thấy thương khánh khóc luôn”, “Quá xuất sắc. Mình cũng ức đến nghẹt thở như Khánh”... là bình luận của nhiều người xem.

Diễn xuất tiết chế cảm xúc của Tô Dũng nhận nhiều lời khen của khán giả.

Một số khán giả còn chú ý đến cách dàn dựng cảnh quay từ phía sau Khánh. Góc máy khiến người xem có cảm giác đang đi cùng nhân vật, chứng kiến anh cố gắng giữ bình tĩnh sau những lời nói gây tổn thương. Phân cảnh khiến bộ phận khán giả thay đổi cách nhìn về Tô Dũng sau thời gian đầu có sự so sánh giữa anh và Long Vũ.

Trước đó, việc Tô Dũng đảm nhận vai Khánh ở giai đoạn trưởng thành từng gây không ít tranh luận. Ở phần đầu của phim, Long Vũ tạo dấu ấn với Khánh thời học sinh, khiến một bộ phận khán giả khó thích nghi khi bộ phim chuyển sang nhóm diễn viên trưởng thành.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh từng giải thích ê-kíp lựa chọn hai thế hệ diễn viên để phù hợp với hai giai đoạn của câu chuyện. Khi nhân vật trưởng thành, các diễn viên cần thể hiện những biến chuyển tâm lý phức tạp hơn sau nhiều năm.

Tô Dũng vì thế phải đối mặt với áp lực so sánh ngay từ khi xuất hiện. Phiên bản Khánh của anh cũng được xây dựng với năng lượng khác: trầm hơn, ít bộc lộ cảm xúc và có khoảng cách với Phương.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây bắt đầu tạo thêm đất diễn cho nam diễn viên. Thay vì chỉ thể hiện một người đàn ông lạnh lùng, Tô Dũng có cơ hội cho thấy phần tổn thương phía sau vẻ ngoài bình tĩnh của Khánh.

Trước những tranh luận của khán giả về hai phiên bản nhân vật, nam diễn viên cho biết anh áp lực phải tái hiện Khánh giống hệt giai đoạn trước, đồng thời cho rằng những phản ứng khác nhau là điều bình thường.

Tô Dũng hiện là một trong những diễn viên nam nổi bật của màn ảnh Việt.

Chia sẻ về nhân vật, Tô Dũng cho biết Khánh là một nhân vật có số phận khắc khổ, đang ở tuổi đẹp nhất thì phải ngồi tù hai năm. Biến cố đó buộc Khánh phải trưởng thành, không còn sự ngây thơ, hồn nhiên như thời cấp 3.

Bên cạnh đó, quá khứ đó tiếp tục ảnh hưởng đến cách nhân vật nhìn nhận bản thân và đối diện với những người xung quanh. Anh dựa trên tâm lý đó cùng những gì biên kịch xây dựng để tìm cách thể hiện Khánh. Dù vậy, nam diễn viên chủ động tiết chế cảm xúc của nhân vật thay vì đẩy Khánh vào trạng thái bi kịch xuyên suốt.

“Tôi hiểu những cảm xúc quá nặng nề đôi khi sẽ khiến người xem mệt mỏi. Vì vậy, dù Khánh có quá khứ đau thương, tôi chỉ nhấn vào sự nặng nề ở một vài phân đoạn. Sau 10 năm, nhân vật vẫn phải tiếp tục sống, hòa nhập với cuộc sống”, anh nói.