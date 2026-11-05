Từng gây tranh cãi, phim Tỉnh Bách Nhiên thắng 4 giải lớn

Sau khi khép lại hành trình lên sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng tiếp tục đón tin vui khi giành 4 giải thưởng tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026. Các hạng mục gồm Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm, Tác phẩm IP văn học chuyển thể điện ảnh và truyền hình của năm, Diễn viên có sức hút của năm và Biên kịch xuất sắc của năm. Trong đó, giải Diễn viên có sức hút của năm thuộc về Tôn Thiên, nữ diễn viên đảm nhận vai Thượng Chi Đào. Biên kịch Cao Tiểu Nhàn cũng được ghi nhận nhờ phần chuyển thể câu chuyện lên màn ảnh.

Thành tích này tạo nên sự chú ý bởi trước đó, Đầu Xuân Tươi Sáng từng trải qua không ít tranh luận. Ngay từ giai đoạn công bố diễn viên, lựa chọn Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã khiến một bộ phận người hâm mộ nguyên tác bày tỏ sự hoài nghi. Ngoại hình, khí chất của hai diễn viên được nhận xét chưa hoàn toàn trùng khớp với hình dung của độc giả về Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Đầu Xuân Tươi Sáng từng trải qua không ít tranh luận.

Khi chính thức phát sóng, những ý kiến trái chiều tiếp tục xuất hiện quanh cách xây dựng chuyện tình công sở. Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo tài năng, lạnh lùng và khó tính. Trong khi đó, Thượng Chi Đào là cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp, bắt đầu công việc tại công ty quảng cáo nơi Loan Niệm giữ vị trí cấp trên.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật trở thành tâm điểm bàn luận khi ranh giới giữa công việc và tình cảm liên tục bị đặt ra. Một bộ phận khán giả cho rằng sự chênh lệch về vị trí trong môi trường công sở cùng tính cách có phần kiểm soát của Loan Niệm khiến chuyện tình này chưa thực sự thuyết phục. Hành trình trưởng thành của nữ chính cũng bị nhận xét chưa được khai thác sâu như kỳ vọng, khi nhiều tình tiết dành phần lớn thời lượng cho mối quan hệ với nam chính.

Tỉnh Bách Nhiên và Chi Đào trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Ngay cả đoạn kết của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Dù Loan Niệm và Thượng Chi Đào có màn tái hợp, một số người xem vẫn tiếc nuối vì phim chưa kể tiếp cuộc sống hôn nhân của hai nhân vật. Những thay đổi so với nguyên tác và cách giải quyết mâu thuẫn ở chặng cuối khiến tác phẩm chưa thể làm hài lòng toàn bộ khán giả.

Không chỉ nội dung, Tỉnh Bách Nhiên còn trở thành tâm điểm chú ý sau khi bộ phim kết thúc vì những tương tác thân mật với bạn diễn Tôn Thiên trong hoạt động quảng bá. Một số khán giả đặt câu hỏi về giới hạn giữa việc xây dựng hình ảnh cặp đôi màn ảnh và đời tư của nam diễn viên, nhất là khi anh đã có bạn gái ngoài đời. Sau đó, việc Tỉnh Bách Nhiên công khai xuất hiện cùng siêu mẫu Lưu Văn cũng khiến một bộ phận người hâm mộ phản ứng tiêu cực.

Dẫu vậy, những tranh luận không làm lu mờ thành tích của Đầu Xuân Tươi Sáng. Tác phẩm nhanh chóng vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku sau vài ngày phát sóng, đồng thời từng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Vai Loan Niệm cũng giúp Tỉnh Bách Nhiên thu hút thêm sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

Việc nhận 4 giải tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026 cho thấy Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn tạo được dấu ấn ở nhiều phương diện, từ sức ảnh hưởng của tác phẩm đến kịch bản chuyển thể và diễn xuất. Với Tỉnh Bách Nhiên, vai Loan Niệm tiếp tục trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, dù bộ phim vẫn còn những điểm gây tranh luận sau khi khép lại.