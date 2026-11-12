Từng gây sốt với đám cưới 35 tỷ đồng cùng thiếu gia Campuchia, ái nữ Tây Ninh giờ ra sao?

Mới đây, mạng xã hội TikTok xôn xao trước loạt hình ảnh và video được cho là của bạn gái mới bên cạnh Long Hour – thiếu gia Campuchia từng gây chú ý với đám cưới xa hoa cùng Duyên Nguyễn (SN 2005, quê Tây Ninh).

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn luận của cư dân mạng, dù tính xác thực vẫn chưa được làm rõ.

Giữa lúc chuyện tình cảm của chồng cũ được nhắc lại, cuộc sống hiện tại của Duyên Nguyễn cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Sau 7 tháng ly hôn, Duyên Nguyễn hiện vẫn tập trung vào công việc kinh doanh hạt điều của gia đình. Trước đó, cô được giới thiệu là giám đốc điều hành xưởng sản xuất hạt điều, trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh và livestream giới thiệu, bán sản phẩm trên mạng xã hội.

Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok với hơn 474.000 người theo dõi. Trên nền tảng này, Duyên Nguyễn thường xuyên livestream bán hạt điều, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng. Cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh liên quan đến công việc tại xưởng sản xuất của gia đình, cùng những vlog ghi lại một ngày đi làm, sinh hoạt và các bữa ăn thường ngày.

Về phong cách cá nhân, Duyên Nguyễn vẫn giữ hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Khi đi làm, cô thường lựa chọn trang phục đơn giản, thoải mái. Trong những lần xuất hiện tại sự kiện, cô đầu tư hơn về trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm.

Hiện, cô tập trung vào việc kinh doanh của gia đình.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự chăm chỉ và khả năng kinh doanh của cô gái 21 tuổi. Một số ý kiến cho rằng việc vừa tham gia quản lý hoạt động kinh doanh, vừa xây dựng hình ảnh cá nhân và duy trì công việc bán hàng trên mạng xã hội là điều không dễ dàng ở độ tuổi này.

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Duyên Nguyễn chủ yếu xoay quanh công việc kinh doanh và gia đình. Cô không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình cảm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Trước đó, tối 27/4, Duyên Nguyễn bất ngờ livestream xác nhận đã chia tay Long Hour sau khoảng 3 tháng tổ chức đám cưới.

Duyên Nguyễn thời điểm làm đám cưới với chú rể Campuchia.

Theo chia sẻ của cô, nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong quan điểm công việc, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Cả hai đã cùng thống nhất đi đến quyết định dừng lại, không phải do một phía chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Duyên Nguyễn và Long Hour từng là cặp đôi thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội vào tháng 1/2026 nhờ đám cưới xa hoa. Duyên sinh năm 2005, quê Tây Ninh, trong khi Long Hour sinh năm 2007, là người Campuchia. Trước khi kết hôn, cả hai đã có khoảng 2 năm tìm hiểu.

Hôn lễ của cặp đôi từng gây choáng với loạt sính lễ và quà cưới có giá trị lớn, được cộng đồng mạng ước tính tổng giá trị khoảng 35 tỷ đồng.

Cả hai từng có một đám cưới gây sốt mạng xã hội, nhưng chia tay sau đó không lâu.

Trong ngày trọng đại, Duyên Nguyễn xuất hiện với bó hoa cưới đính pha lê Swarovski được cho là trị giá khoảng 300 triệu đồng. Gia đình nhà gái trao tặng sổ đỏ trị giá 27 tỷ đồng cùng 200.000 USD tiền mặt. Phía nhà trai cũng chuẩn bị nhiều sính lễ, trang sức và quà tặng giá trị.