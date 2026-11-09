Từng ế khách, Tesla Cybertruck sắp bị khai tử lại không đủ xe để bán?

Theo Reuters, CEO Elon Musk vừa cho biết Tesla sẽ phải hoàn trả tiền đặt cọc cho nhiều khách hàng mua Cybertruck, do số lượng đơn hàng chưa được bàn giao vượt xa khả năng sản xuất trong thời gian còn lại.

Đáng chú ý, thông tin xuất hiện chỉ vài ngày sau khi hãng xe điện Mỹ thông báo kế hoạch dừng sản xuất mẫu bán tải có thiết kế gây tranh cãi này vào giữa năm 2027.

Không đủ xe để giao trước khi khai tử

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9/11, Elon Musk cho biết Tesla sẽ cố gắng sản xuất tối đa lượng Cybertruck có thể trong khoảng 8 tháng tới.

Tuy nhiên với kế hoạch đóng dây chuyền đã được ấn định, hãng khó có thể đáp ứng toàn bộ đơn hàng còn tồn đọng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất nhiều xe nhất có thể trước khi đóng dây chuyền trong khoảng 8 tháng nữa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải hoàn tiền đặt cọc cho rất nhiều người", ông Musk chia sẻ.

Elon Musk thừa nhận phải hoàn cọc cho nhiều khách hàng do không kịp bàn giao Cybertruck. Ảnh: New York Times.

Trước đó, vào ngày 7/11, vị tỷ phú cho biết Tesla sẽ bổ sung thêm một ca làm việc tại nhà máy Texas nhằm tăng sản lượng Cybertruck trước khi dây chuyền bị tháo dỡ.

Theo kế hoạch, Tesla sẽ dừng sản xuất mẫu bán tải điện này vào khoảng giữa năm 2027, sau đó chuyển các nguồn lực sang Cybercab.

Đây là mẫu robotaxi được Tesla phát triển nhằm phục vụ chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh xe tự hành.

Như vậy, dù vẫn còn khách hàng chờ nhận Cybertruck, Tesla đã quyết định ưu tiên năng lực sản xuất cho một dòng sản phẩm khác.

Từng đặt mục tiêu bán 250.000 xe mỗi năm

Quyết định dừng sản xuất Cybertruck đánh dấu bước ngoặt đối với một trong những dự án ôtô được Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng.

Mẫu bán tải điện có thiết kế góc cạnh đặc trưng bắt đầu được bàn giao đến khách hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên sau khi chính thức thương mại hóa, Cybertruck liên tục ghi nhận doanh số thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Theo Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 20.237 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm 2025, giảm 48% so với năm trước.

Doanh số Tesla Cybertruck giảm đến 48% trong năm năm 2025. Ảnh: Tesla.

Kết quả này cách khá xa mục tiêu 250.000 xe mỗi năm mà Elon Musk từng đưa ra.

Dù vậy, tuyên bố mới nhất của vị tỷ phú lại cho thấy Tesla vẫn có lượng đơn đặt hàng Cybertruck đáng kể trước thời điểm chấm dứt sản xuất.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa nhu cầu thị trường đã phục hồi đủ mạnh để duy trì dây chuyền trong dài hạn.

Bởi Tesla chỉ còn khoảng 8 tháng để hoàn tất lượng đơn hàng chưa được bàn giao, trước khi chuyển năng lực sản xuất sang Cybercab.

Việc bổ sung thêm ca làm việc cũng không bảo đảm tất cả khách hàng đều có thể nhận xe.

Trong khi Cybertruck từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm quan trọng giúp Tesla mở rộng sang phân khúc bán tải, hãng xe Mỹ giờ đây lại lựa chọn tập trung nguồn lực cho robotaxi.

Với những khách hàng vẫn mong muốn sở hữu Cybertruck, cơ hội nhận xe sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng sản lượng của Tesla trước khi dây chuyền sản xuất đóng cửa vào giữa năm 2027.