Tùng Dương viết tiếp hành trình âm nhạc 'Bay về phía mặt trời'

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương dự kiến diễn ra tối 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Chia sẻ về tên gọi “Bay về phía mặt trời”, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: Mặt trời là hình ảnh đại diện cho nguồn năng lượng rực rỡ, chói lọi và quyền năng bên trong mỗi người, nhắc nhở chúng ta sống có ích và cống hiến nhiều hơn. Theo anh, mỗi người đều có một mặt trời của riêng mình, đó có thể là quê hương, gia đình, tình yêu, khát vọng hay lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới trong hành trình cuộc đời.

Và với Tùng Dương, còn có nguồn năng lượng nội tại được bồi đắp bởi âm nhạc, gia đình, tình yêu quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau 25 năm sống hết mình với nghệ thuật. Vì thế, chữ “bay” trong tên gọi live concert không chỉ mang ý niệm chinh phục mà còn biểu đạt trạng thái không ngừng vận động để vượt khỏi giới hạn cũ.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Và càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình” - nam ca sĩ bộc bạch.

Buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu live concert diễn ra chiều 18/9. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Mang theo tinh thần ấy, “Bay về phía mặt trời” sẽ là live concert có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Tùng Dương, với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Điều thú vị là bên cạnh vai trò là nhân vật trung tâm trên sân khấu, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình cùng Rồng Việt Entertainment. Theo đó, “Bay về phía mặt trời” không phải cuộc tổng kết về hành trình nghệ thuật, mà là cột mốc để người nghệ sĩ tiếp tục tiến về phía trước từ điểm nhìn của hiện tại.

Ở đó, khán giả sẽ gặp lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi Tùng Dương trong những bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới; đồng thời thưởng thức những tác phẩm lần đầu được nam ca sĩ thể hiện trên sân khấu.

Tùng Dương tham gia đồng đạo diễn chương trình cùng Rồng Việt Entertainment. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Đặc biệt, gần 40 tác phẩm sẽ đưa người yêu nhạc đi qua nhiều giai đoạn, nhiều vùng thẩm mỹ, trải rộng từ những sáng tác của các thế hệ nhạc sĩ gạo cội đến các nhạc sĩ trẻ trong đời sống đương đại. Các tác phẩm được kết nối theo đường dây cảm xúc riêng, tạo nên cuộc đối thoại xuyên thế hệ trong âm nhạc.

Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ dành một chương quan trọng trong chương trình dành cho âm nhạc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Được hát những ca khúc ấy, với anh vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm nghệ thuật.

Trong không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa lên tới 50.000 khán giả, những giai điệu quen thuộc sẽ được đặt trong ngôn ngữ sân khấu đương đại, để cảm xúc của người nghệ sĩ hòa cùng cảm xúc của cộng đồng. Đó cũng là cách người nghệ sĩ thể hiện tình yêu với quê hương, nguồn cội và niềm tự hào dân tộc thông qua âm nhạc.

Phùng Khánh Linh là một trong 5 khách mời nghệ sĩ của live concert "“Bay về phía mặt trời”. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Đáng chú ý, live concert còn có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt. Hai trong số năm gương mặt vừa được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD - hai đại diện của thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu cá tính. Việc lần đầu kết hợp cùng họ tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động của Tùng Dương trong tìm kiếm, cộng tác và song hành với những gương mặt mới có màu sắc âm nhạc riêng, hứa hẹn tạo nên những màn tương tác thú vị giữa các phong cách, nguồn năng lượng đa dạng trên sân khấu.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, người cộng sự thân thiết đã đồng hành cùng Tùng Dương trong nhiều dự án âm nhạc và các liveshow lớn những năm gần đây.

Với một live concert tại sân vận động, Nguyễn Hữu Vượng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong những bản phối có cấu trúc lớn, giàu kịch tính, mang màu sắc epic hào sảng, đồng thời khai thác nhiều chất liệu và màu sắc âm nhạc khác nhau để giọng hát giàu nội lực của Tùng Dương có thể thỏa sức “vùng vẫy”, từ những khoảnh khắc dữ dội, bùng nổ đến những khoảng lặng giàu tính tự sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiếp tục đồng hành cùng ca sĩ Tùng Dương trong live concert "Bay về phía mặt trời”. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Với mục tiêu tạo ra trải nghiệm đồng bộ giữa âm nhạc - hình ảnh - không gian - công nghệ, phần visual art sẽ được đạo diễn bởi nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey; trong khi phần âm thanh sẽ được đạo diễn bởi chuyên gia âm thanh Doãn Chí Nghĩa. Các giải pháp sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại sẽ trở thành những thành tố cùng âm nhạc dẫn dắt cảm xúc của nghệ sĩ và khán giả.

Cùng thời điểm live concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới cùng tên “Bay về phía mặt trời”, mang màu sắc trẻ trung và giàu năng lượng. Nếu concert là dịp đối thoại với hành trình đã qua bằng tư duy âm nhạc của hiện tại, thì album mới được xem như một chương tiếp theo trong quá trình sáng tạo của nam ca sĩ. Đây là những dấu ấn cho thấy, những giá trị nghệ thuật được Tùng Dương bồi đắp trong 25 năm vẫn tiếp tục được làm mới bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng đi xa hơn trong âm nhạc.