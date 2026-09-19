Tùng Dương tung cú 'liều' với 50.000 khán giả tại Mỹ Đình

Tùng Dương sẽ thực hiện live-concert “Bay về phía mặt trời” tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 19-12-2026 với quy mô dự kiến 50.000 khán giả. Đây có thể nói là "cú tất tay" đáng kể và đáng nể của nam ca sĩ so với 14 live-concert trước đây được anh làm trong không gian nhà hát. Chương trình dự kiến gồm 4 chương, khoảng 30 ca khúc, kết hợp giữa những sáng tác quen thuộc, các ca khúc về quê hương, đất nước và những màu sắc âm nhạc mới cùng sự đồng hành của nhiều khách mời là các ca sĩ trẻ.

“Đã lên yên ngựa rồi thì phải phóng thôi”

Tùng Dương tại buổi gặp gỡ giới thiệu live-concert “Bay về phía mặt trời”

Tùng Dương gọi việc thực hiện một live-concert quy mô 50.000 khán giả là một quyết định “liều”. Sau 14 concert trước đó, anh hiểu sân vận động là một bài toán hoàn toàn khác, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual đến việc tổ chức và phục vụ một lượng khán giả lớn.

“Cũng lo lắm, chưa biết thế nào, nhưng thôi, đã lên yên ngựa rồi là phải phóng thôi!" - giọng ca được mệnh danh Divo trong làng nhạc Việt nói vui khi được hỏi về áp lực lấp đầy sân vận động. Tuy nhiên phía sau sự bình thản ấy vẫn là những nỗi lo rất thực tế. Tùng Dương thừa nhận tài chính là “phần chìm, phần đau đáu” khi thực hiện một chương trình quy mô lớn. Nhiều dự định cá nhân anh đã phải tạm gác lại để tập trung nguồn lực cho live-concert này.

Đổi lại, anh muốn lần này không chỉ làm một chương trình dành cho nhóm khán giả vốn quen thuộc với âm nhạc của mình. Vì vậy giá vé được xây dựng theo hướng dễ tiếp cận hơn so với những live-concert trước đây trong nhà hát, với mong muốn đưa âm nhạc Tùng Dương đến một lượng công chúng rộng hơn.

“Ngày xưa tôi hát cho bản thân mình, nhưng giờ thì không còn nhu cầu đó nữa” - Tùng Dương bộc bạch, đồng thời cho biết, sau 25 năm làm nghề, nhu cầu thể hiện kỹ thuật hay “show off” những nốt cao không còn là điều anh đặt lên hàng đầu. Thay vào đó, anh muốn âm nhạc đi sâu hơn vào đời sống tinh thần, vào những suy ngẫm bên trong mỗi con người, giống như cách anh tự tìm về với bản thể của chính mình với suy nghĩ "muốn đi vào phần bên trong tâm hồn mình, tĩnh tại hơn, biết lắng nghe và biết chia sẻ hơn”.

Đó cũng là lý do “Bay về phía mặt trời” không được xây dựng đơn thuần như một đêm diễn tập hợp các ca khúc nổi tiếng. Tùng Dương cho biết chương trình có concept âm nhạc rõ ràng, được chia thành 4 chương với khoảng 30 bài hát. Các ca khúc sẽ được sắp xếp theo màu sắc, thể loại và tinh thần thay vì đi theo trình tự thời gian của sự nghiệp. Tròn đó, những ca khúc về quê hương, đất nước vẫn giữ vị trí quan trọng. Tùng Dương mong muốn đây sẽ là phần âm nhạc có thể tạo nên sự kết nối giữa hàng chục nghìn khán giả, để mọi người cùng hòa giọng trong một không gian lớn.

“Bay về phía mặt trời” kết hợp âm nhạc với visual, chuyển động và công nghệ. Nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey xây dựng visual như một phần của tác phẩm, trong khi Doãn Chí Nghĩa phụ trách âm thanh và biên đạo Phan Lương đảm nhiệm phần múa đương đại. Dù được đầu tư về công nghệ và hình ảnh, êkíp vẫn đặt tiếng hát và cảm xúc của Tùng Dương làm trung tâm.

Không muốn đứng một mình trên sân khấu

Phùng Khánh Linh sẽ tham gia live-concert của Tùng Dương. Nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang màu sắc âm nhạc riêng đến “Bay về phía mặt trời”

Một điểm đáng chú ý của “Bay về phía mặt trời” là sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ. Hai cái tên được công bố đầu tiên là Phùng Khánh Linh và Grey D, trong khi 3 gương mặt khách mời khác vẫn được Tùng Dương giữ kín.

Sự kết hợp với thế hệ nghệ sĩ trẻ như chia sẻ của Tùng Dương không chỉ nhằm tạo thêm màu sắc cho chương trình mà đây còn là cách để một nghệ sĩ đã hoạt động 25 năm tiếp tục cập nhật những năng lượng mới.

“Tôi không thể trở thành gen G được vì không thể quay ngược thời gian, nhưng vẫn có thể hiểu tâm lý, những suy ngẫm của thế hệ các bạn" - nam ca sĩ bày tỏ và nói thêm anh đặc biệt ấn tượng với cách thế hệ trẻ nhìn nghệ sĩ. Theo anh, các bạn không quá quan tâm một người đã từng đạt được những gì mà thường đặt câu hỏi đơn giản hơn: “Anh có gì hay?”. Với Tùng Dương, sự sòng phẳng ấy lại là một động lực để nghệ sĩ có tuổi như anh liên tục làm mới mình.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận càng có tuổi, anh càng thấy điều “chống chỉ định” nhất là để bản thân tụt hậu. Vì vậy, bên cạnh những nghệ sĩ lão luyện mà anh từng đồng hành, Tùng Dương muốn lắng nghe và học hỏi từ những người trẻ. Phùng Khánh Linh là một trong những trường hợp như vậy. Nữ ca sĩ cho biết khi nhận lời tham gia chương trình, cô lập tức nghĩ đến việc phải sáng tác một ca khúc phù hợp với Tùng Dương và tinh thần “Bay về phía mặt trời”. Cuối cùng, cô viết hai ca khúc, trong đó có sáng tác “Hai kẻ lang bạt”.

Tùng Dương bày tỏ mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với đông đảo khán giả sau 25 năm làm nghề

Tùng Dương cho biết anh đã nghe bản "demo" hai bài hát Phùng Khánh Linh viết cho mình và dự kiến sẽ thu âm trong thời gian tới, trong đó có một ca khúc có màu sắc mạnh mẽ, bên cạnh một ca khúc nhẹ nhàng và “chill” hơn. Anh tiết lộ, trong live-concert tới đây, Phùng Khánh Linh sẽ không xuất hiện ở chương “Cội nguồn” với những ca khúc về quê hương, đất nước mà được đặt ở một phần gần với màu sắc âm nhạc của mình hơn.

Sự kết hợp này cũng đặt ra câu hỏi về việc làm sao để hai giọng hát có cá tính mạnh không lấn át nhau. Tùng Dương cho rằng song ca không phải cuộc cạnh tranh xem ai nổi bật hơn, mà quan trọng là biết lắng nghe để nâng được tinh hoa của cả hai. Còn nếu hát mà để người kia tàng hình luôn thì sẽ là màn song ca thất bại,.Quan điểm này cũng phần nào phản ánh cách Tùng Dương nhìn về việc hợp tác với nghệ sĩ trẻ. Anh không muốn mình trở thành trung tâm duy nhất của sân khấu, mà muốn tạo ra sự đối trọng để mỗi người có thể phát huy màu sắc riêng.

Về phần mình, Phùng Khánh Linh hào hứng chia sẻ, cô không quá lo chuyện bị Tùng Dương “nhai đầu” khi hát chung, bởi nam ca sĩ đàn anh là người luôn dành đất để các nghệ sĩ trẻ cùng tỏa sáng.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng nhìn nhận "Bay về phía mặt trời" là một chương trình rất khác với những concert trước của Tùng Dương. Nếu sân khấu nhà hát đòi hỏi sự tập trung vào giọng hát và những chi tiết tinh tế, thì không gian sân vận động cần một cách xử lý âm nhạc khác. Anh cũng tiết lộ, Tùng Dương đã đau đáu ý định hát ở sân vận động từ nhiều năm trước. Với nguồn năng lượng của nam ca sĩ, đây là dịp để anh có không gian lớn hơn nhằm phát huy giọng hát và khả năng trình diễn. Âm nhạc của chương trình vì thế cũng sẽ được thiết kế theo không gian ngoài trời, thay vì đơn giản mang nguyên cách làm trong nhà hát ra sân vận động.

“Mặt trời” không nằm ở sự rực rỡ bên ngoài

Tùng Dương thừa nhận “liều” khi lần đầu thực hiện concert quy mô 50.000 khán giả tại Mỹ Đình

Sau những câu chuyện về quy mô, vé và khách mời, phần chia sẻ đáng chú ý nhất của Tùng Dương lại nằm ở cách anh lý giải tên gọi “Bay về phía mặt trời”. Với nam ca sĩ, “mặt trời” không chỉ là một hình ảnh đẹp để đặt tên cho concert. Đó còn là biểu tượng cho những giá trị mà anh muốn hướng tới sau 25 năm làm nghề.

“Mặt trời trong tâm, đó chính là sức mạnh lớn nhất của mỗi con người” - Tùng Dương thổ lộ và cho rằng sự rực rỡ không nhất thiết nằm ở những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt. Bởi lẽ một con người có thể không đứng trên sân khấu, không khoác lên mình những bộ trang phục lấp lánh, nhưng vẫn có thể “rực rỡ” bằng cách sống và những điều họ làm cho người khác. Ví như một người bình thường nhưng sẵn sàng hành động để cứu người trong những tình huống nguy hiểm. Với anh, đó mới là biểu hiện rõ ràng của “mặt trời trong tâm”.

Nam ca sĩ cũng không cho rằng mình đã chạm tới “mặt trời” ấy mà vẫn đang trong hành trình bay về phía thứ ánh sáng màu nhiệm ấy. Và đôi khi khoảng dừng cũng là một phần của hành trình. Đó là lý do poster của live-concert không xây dựng hình ảnh Tùng Dương đang bay mà là một người đang ngồi. Theo cách lý giải của anh, ngồi xuống cũng là lúc người nghệ sĩ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục hành trình.

Cùng thời điểm live-concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới “Bay về phía mặt trời”, mang tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng. Album cùng tên với concert được xem như phần tiếp nối của dự án, mở ra một chương mới sau 25 năm ca hát. Nếu live-concert nhìn lại những dấu ấn đã qua, album hướng đến những vùng âm nhạc Tùng Dương vẫn muốn khám phá.

Tùng Dương đón tuổi mới trong ngày công bố live-concert “Bay về phía mặt trời”

Sau 25 năm, Tùng Dương nhìn lại sự thay đổi của mình không chỉ bằng số lượng album hay concert. Anh nói tuổi tác khiến con người thay đổi về thể trạng, nhưng tinh thần và tâm hồn thì cần liên tục được cập nhật. Anh học từ những nghệ sĩ đi trước, từ những người đồng hành và cả những nghệ sĩ trẻ. Tùng Dương muốn ở tuổi 30, 40 hay 50, mình có thể khác nhau về tâm thế nhưng vẫn giữ được sự máu lửa và tình yêu nghề.

Việc những khán giả từng không thích mình rồi dần yêu mến, thậm chí những khán giả trẻ “quay xe”, vì thế trở thành một niềm vui đặc biệt với nam ca sĩ. Anh hy vọng trong 50.000 khán giả của “Bay về phía mặt trời” sẽ có những người lần đầu bước vào thế giới âm nhạc của Tùng Dương và tìm thấy một điều gì đó đồng điệu.

Tùng Dương kỳ vọng sự kết hợp với các nghệ sĩ trẻ sẽ mang đến màu sắc mới cho concert

Về phần sân khấu, Tùng Dương cho biết êkíp sẽ dành ít nhất 12 ngày để thi công. Hệ thống màn hình LED có diện tích rất lớn, cùng âm thanh, ánh sáng và phần múa đương đại được thiết kế riêng cho không gian sân vận động. Chương trình có sự tham gia của khoảng 500-600 người ở nhiều vị trí, từ sản xuất, sân khấu, ánh sáng đến hậu trường và hướng dẫn khán giả. Tuy vậy, điều khiến Tùng Dương lo nhất lại không phải sân khấu hay lượng khán giả mà là thời tiết. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là điều nam ca sĩ nhiều lần nhắc tới khi nói về đêm diễn.

Từ một nghệ sĩ từng được xem là khá kén người nghe, Tùng Dương đang thử mở rộng cánh cửa của mình bằng một sân khấu có sức chứa lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều anh muốn giữ lại sau sự thay đổi về quy mô lại không nằm ở con số 50.000 khán giả. Đó là tinh thần tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục học hỏi và làm mới mình, đồng thời tìm thấy những giá trị sâu hơn sau một phần tư thế kỷ đứng trên sân khấu. Với “Bay về phía mặt trời”, Tùng Dương chọn một không gian lớn để kể câu chuyện của mình. Còn việc 50.000 khán giả sẽ tạo thành một biển người dưới sân khấu đến đâu, có lẽ chính đêm diễn mới là câu trả lời.