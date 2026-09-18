Tùng Dương sẽ tổ chức live concert 'Bay về phía mặt trời' tại sân vận động Mỹ Đình

Chương trình đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát, quy tụ gần 40 tác phẩm cùng nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau.

Theo thông tin từ ban tổ chức, “Bay về phía mặt trời” là live concert thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của ca sĩ Tùng Dương. Chương trình dự kiến gồm khoảng 30 tiết mục, kết hợp âm nhạc với sân khấu, ánh sáng, nghệ thuật thị giác, múa đương đại và công nghệ trình diễn.

Thay vì kể lại hành trình nghệ thuật theo trình tự thời gian, live concert sẽ tái cấu trúc chặng đường 25 năm ca hát của Tùng Dương theo mạch cảm xúc. Những tác phẩm gắn với tên tuổi nam ca sĩ được làm mới về bản phối, cấu trúc và cách thể hiện; đồng thời, chương trình giới thiệu một số ca khúc anh chưa từng trình diễn trên sân khấu.

Áp lực trở thành động lực để tiến lên

Ca sĩ Tùng Dương cho biết tên gọi “Bay về phía mặt trời” không chỉ mang ý nghĩa chinh phục mà còn thể hiện tinh thần vận động, vượt qua những giới hạn cũ và tiếp tục tìm kiếm các vùng sáng tạo mới.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương giới thiệu live concert “Bay về phía Mặt Trời”, dự kiến diễn ra tối 19/12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước câu hỏi về áp lực phải vượt qua chính mình khi đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, Tùng Dương thừa nhận anh có những lo lắng trước một chương trình quy mô lớn. Tuy nhiên, sự đồng hành của gia đình và ê-kíp trở thành điểm tựa để anh chuẩn bị về chuyên môn, thể lực và tinh thần.

“Cuộc sống luôn có những áp lực, từ nhỏ đến lớn. Nhưng chính những áp lực ấy tạo động lực để chúng ta tiến lên. ‘Đỉnh cao’ là một khái niệm khó định nghĩa, đôi khi rất vô hình và không dễ chạm tới. Dù vậy, tôi vẫn luôn mong muốn được tiến về phía trước”, Tùng Dương nói.

Theo nam ca sĩ, những trải nghiệm vui buồn, nước mắt hay hạnh phúc trong 25 năm làm nghề đều góp phần tạo nên sức mạnh nội tâm. Vì vậy, live concert lần này không được xây dựng như một cuộc tổng kết sự nghiệp, mà là dấu mốc để anh nhìn lại hành trình đã qua và mở ra giai đoạn sáng tạo mới.

Một phần quan trọng của chương trình sẽ dành cho những tác phẩm về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đây là mảng âm nhạc gắn bó với Tùng Dương trong nhiều năm, được ê-kíp đặt trong không gian sân khấu đương đại nhằm kết nối cảm xúc cá nhân với tinh thần cộng đồng.

Phùng Khánh Linh hồi hộp khi bước vào sân khấu của Tùng Dương

Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ. Theo ban tổ chức, các màn kết hợp sẽ được xây dựng như cuộc đối thoại giữa những thế hệ và cá tính âm nhạc khác nhau, thay vì chỉ dừng ở hình thức song ca.

Ca sĩ Tùng Dương (bên phải) và Phùng Khánh Linh (bên trái) tại buổi họp báo giới thiệu live concert “Bay về phía Mặt Trời”.

Phùng Khánh Linh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, đã phát hành ba album và từng bước xây dựng màu sắc riêng qua nhiều thể nghiệm từ Alternative Pop, Dream Pop đến Punk và Indie Rock. Những năm gần đây, cô chuyển từ các đêm nhạc quy mô nhỏ sang tổ chức tour diễn, đồng thời đưa vũ đạo và các lớp dàn dựng thị giác vào phần trình diễn.

Chia sẻ về lần hợp tác với Tùng Dương, Phùng Khánh Linh cho biết cô rất ít khi sáng tác cho nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời của đàn anh, cô đã nhanh chóng bắt tay vào viết nhạc bởi yêu mến hành trình nghệ thuật mà Tùng Dương theo đuổi.

“Tôi đã viết một ca khúc riêng, có thể nói là ‘đo ni đóng giày’ cho anh Tùng Dương, từ quãng giọng đến chủ đề mà anh muốn truyền tải. Đây cũng là tác phẩm tôi dành nhiều tâm huyết”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, tiết mục kết hợp được xây dựng để màu sắc cá nhân của hai nghệ sĩ cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau, thay vì giọng hát hoặc cá tính của người này lấn át người còn lại.

“Tôi hy vọng màu sắc cá nhân của cả hai sẽ song hành với nhau. Khán giả vẫn có thể nhận thấy rõ ‘DNA âm nhạc’ của mỗi người trong màn kết hợp này”, Phùng Khánh Linh nói.

Nữ ca sĩ thừa nhận dù đã có kinh nghiệm thực hiện chương trình riêng, cô vẫn cảm thấy áp lực khi trở thành khách mời trong live concert của Tùng Dương.

“Ngay cả khi ngồi ở đây, tôi vẫn rất hồi hộp. Nhận lời biểu diễn trong concert của anh Tùng Dương, tôi sẽ cố gắng chinh phục những khán giả vốn rất khó tính của anh. Thành thật mà nói, tôi còn hồi hộp hơn cả khi chuẩn bị cho concert của chính mình”, Phùng Khánh Linh bày tỏ.

Ngoài Phùng Khánh Linh và GREYD, chương trình còn có ba khách mời đặc biệt. Danh tính các nghệ sĩ sẽ được công bố trong thời gian tới.

Bài toán âm thanh, ánh sáng trong không gian sân vận động

Với gần 40 tác phẩm, chương trình đặt ra yêu cầu lớn về cấu trúc âm nhạc và khả năng duy trì mạch cảm xúc xuyên suốt. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, tiếp tục đồng hành cùng Tùng Dương sau nhiều dự án.

Trước câu hỏi chương trình có lựa chọn một ca khúc làm điểm nhấn để hàng vạn khán giả cùng hòa giọng hay không, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho rằng rất khó xác định trước tác phẩm nào sẽ tạo nên khoảnh khắc ấy.

“Chương trình có gần 40 tác phẩm và mỗi người có thể yêu thích, thuộc một ca khúc khác nhau. Có thể khán giả sẽ hát theo bài này hoặc một bài khác, nhưng tất cả đều được đặt trong tinh thần mạnh mẽ, hướng về phía trước”, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, phần âm nhạc về quê hương, đất nước giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc chương trình. Ê-kíp kỳ vọng những tác phẩm này có thể tạo nên không gian để hàng vạn khán giả cùng hòa giọng và chia sẻ cảm xúc.

Việc tổ chức live concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu khác so với sân khấu trong nhà. Bên cạnh chất lượng âm nhạc, ê-kíp phải tính toán sự tương thích giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và công nghệ trình diễn trong một không gian rộng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết ê-kíp đặc biệt quan tâm đến chất lượng âm thanh, ánh sáng và những yếu tố khách quan như thời tiết. Các phương án tổ chức đang được tính toán nhằm bảo đảm chương trình diễn ra trọn vẹn.

Tùng Dương đồng thời đảm nhận vai trò đồng đạo diễn live concert cùng Rồng Việt Entertainment. Phần nghệ thuật thị giác do Tùng Monkey và The Visual 084 thực hiện; NT Phương phụ trách ánh sáng; kỹ sư Doãn Chí Nghĩa đảm nhận phần âm thanh; NSƯT Phan Lương biên đạo múa và Crystal Band là ban nhạc đồng hành.

Theo ê-kíp, nghệ thuật thị giác không chỉ đóng vai trò minh họa phía sau ca sĩ mà sẽ trở thành một thành tố của tác phẩm, cùng âm nhạc mở rộng trải nghiệm của khán giả trong không gian sân vận động. Các yếu tố kỹ thuật được xây dựng trong một tổng thể chung, phục vụ mạch kể của chương trình thay vì chạy theo quy mô hay sự hoành tráng đơn thuần.

Cùng thời điểm live concert diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới cũng mang tên “Bay về phía mặt trời”. Nếu chương trình là cuộc đối thoại với hành trình 25 năm ca hát, album được xác định là phần âm nhạc tiếp nối, thể hiện những thử nghiệm và hướng đi mới của nam ca sĩ.