Tùng Dương sẵn sàng 'bay về phía Mặt trời' cùng 5 vạn khán giả

Sau 25 năm bền bỉ kiến tạo con đường nghệ thuật riêng, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live concert lần thứ 15 trong sự nghiệp, đồng thời là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ: Bay về phía Mặt trời. Tùng Dương cho biết, anh không xem 'live concert' lần này là một bản tổng kết sau 25 năm làm nghề. Thay vào đó, nam ca sĩ muốn nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại, trước khi tiếp tục bước về phía trước. Theo đó, 25 năm âm nhạc sẽ được tái hiện qua những ca khúc làm nên tên tuổi Tùng Dương, các sáng tác thuộc nhiều thế hệ nhạc sĩ, mạch âm nhạc quê hương - đất nước, cùng những chất liệu mới đại diện cho anh ở thời điểm 2026.

"Bay về phía Mặt trời" là thử thách lớn nhất sự nghiệp của Tùng Dương.

Gần 40 tác phẩm không được sắp xếp đơn thuần theo trình tự thời gian. Những ca khúc quen thuộc sẽ trở lại trong bản phối và cấu trúc mới, bên cạnh các tác phẩm lần đầu được Tùng Dương trình diễn. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương sẽ thử sức ở vai trò đạo diễn. Với kỳ vọng chinh phục 5 vạn khán giả, ê kíp hướng tới một sân khấu lớn nhưng không đặt sự hoành tráng lên trên cảm xúc. Kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art và công nghệ trình diễn được xây dựng trong cùng một mạch kể.

Tùng Dương dành trọn tâm huyết cho 'live concert' lớn nhất của sự nghiệp.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”, Tùng Dương chia sẻ. Một chương quan trọng của concert dành cho âm nhạc quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Những tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ sẽ được đặt trong ngôn ngữ sân khấu đương đại. Tùng Dương hướng tới một không gian âm nhạc quy mô, hào sảng nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc.

Phùng Khánh Linh và GreyD là 2 khách mời góp mặt trong 'live concert'.

Phùng Khánh Linh và GREYD là hai khách mời đầu tiên được công bố. Đây cũng là lần đầu, Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ. Những màn kết hợp được xây dựng như cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa những màu sắc và tư duy âm nhạc khác nhau. Ngoài ra, chương trình sẽ có sự góp mặt của 3 khách mời bí mật.

Đứng sau phần âm nhạc là Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, người đã đồng hành với Tùng Dương trong nhiều dự án. Tùng Monkey & The Visual 084 đảm nhiệm Visual Art, Doãn Chí Nghĩa phụ trách âm thanh, NT Phương đạo diễn ánh sáng, cùng Crystal Band, PL Group và NSƯT Phan Lương. Cùng thời điểm 'live concert' diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới mang tên Bay về phía Mặt trời. Nếu 'concert' là cuộc đối thoại với hành trình 25 năm, album được xem như phần âm nhạc mở ra chương tiếp theo của nam ca sĩ, nơi anh tiếp tục thay đổi, thử nghiệm và bước khỏi những giới hạn cũ.