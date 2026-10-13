Tùng Dương mời gần 100 vũ công, kết hợp Hòa Minzy hát 'Bắc bling'

Sân khấu rộng 90m, gần 100 vũ công tham gia

Live concert “Bay về phía mặt trời” dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Trước thềm đêm diễn, nam ca sĩ và ê-kíp hé lộ một số điểm nhấn về dàn dựng sân khấu và danh sách khách mời.

Hòa Minzy là nghệ sĩ tiếp theo góp giọng trong live-concert của Tùng Dương.

Khác với những concert trước đây trong không gian nhà hát, chương trình lần này được tổ chức tại sân vận động có sức chứa lớn. Sân khấu dự kiến rộng 90m, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và múa đương đại. Gần 100 vũ công sẽ tham gia trình diễn, đồng hành cùng khoảng 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại.

Theo định hướng dàn dựng, múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn góp phần kể chuyện, thể hiện tinh thần của từng ca khúc. Quy mô sân khấu tạo điều kiện để ê-kíp mở rộng không gian biểu đạt, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự phối hợp giữa âm nhạc, chuyển động và hiệu ứng thị giác.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Tùng Dương được biết đến với tinh thần tìm tòi, thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc, từ những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc đến các sáng tác khai thác chất liệu dân gian và đương đại. Tình yêu quê hương, đất nước cũng là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ.

Với “Bay về phía mặt trời”, Tùng Dương tiếp tục hướng đến những tác phẩm gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc Việt Nam, đồng thời tìm cách thể hiện mới để kết nối với khán giả trẻ. Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa, thay vì chỉ tập hợp các tiết mục biểu diễn độc lập.

Hòa Minzy góp mặt trong chương “Cội nguồn - Di sản”

Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ ba được công bố, sau Phùng Khánh Linh và GREY D. Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương “Cội nguồn - Di sản”, phần nội dung hướng đến các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Hòa Minzy ghi dấu ấn với những sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, trong đó có “Bắc Bling” – ca khúc đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào âm nhạc đương đại. Sự đón nhận của công chúng dành cho tác phẩm cho thấy sức hút của chất liệu truyền thống khi được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với khán giả hôm nay.

Trong khi đó, Tùng Dương cũng nhiều lần tìm tòi cách tiếp cận mới với các chất liệu âm nhạc truyền thống. Cùng quê hương Bắc Ninh, hai nghệ sĩ có điểm chung trong sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù theo đuổi phong cách và cách biểu đạt khác nhau. Màn kết hợp tại concert vì thế được kỳ vọng tạo nên màu sắc riêng cho chương “Cội nguồn - Di sản”.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D mang đến những màu sắc âm nhạc khác biệt. Phùng Khánh Linh theo đuổi phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc, trong khi GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc đương đại. Sự góp mặt của các khách mời mở ra cơ hội kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng sân khấu.

Khoảng 30 tiết mục của chương trình được xây dựng theo mạch nội dung kết nối cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại, khát vọng hướng tới tương lai. Những ca khúc gợi nhắc quê hương, đất nước sẽ được đặt cạnh các sắc thái âm nhạc đương đại, tạo nên hành trình cảm xúc xuyên suốt.

Tên gọi “Bay về phía mặt trời” thể hiện tinh thần hướng tới những điều mới mẻ và vượt qua giới hạn cũ. Với Tùng Dương, cội nguồn không chỉ là nơi trở về mà còn là điểm tựa để tiếp tục sáng tạo. Concert cũng là dịp để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời thử sức với quy mô biểu diễn lớn hơn.

Live concert “Bay về phía mặt trời” diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.