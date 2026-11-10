Tùng Dương lần đầu làm 'chàng trai si tình', rũ bỏ vẻ gai góc quen thuộc

Vốn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc giàu tính thể nghiệm, đôi khi gai góc và quyết liệt nhưng lần này Tùng Dương mang đến một bất ngờ thú vị khi lựa chọn thể hiện bản Ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Đây là màu sắc âm nhạc khá mới mẻ so với hình ảnh quen thuộc của giọng ca được mệnh danh là “Divo” nhạc Việt.

Ở “Hàng vạn năm ánh sáng”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Hùng Quân, nam ca sĩ không đặt nặng những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ. Thay vào đó, anh chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm để từng giai điệu và ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc vì thế giống như lời thủ thỉ, sự giãi bày chân thành về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi con người không đủ can đảm để nói thành lời.

Tùng Dương không chỉ thể hiện ca khúc mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất cùng diễn viên Chi Phạm. ﻿Ảnh: BTC

Nam ca sĩ còn gây bất ngờ khi trực tiếp tham gia diễn xuất trong những phân cảnh tình yêu lãng mạn bên bạn diễn nữ sinh năm 2001 Chi Phạm - người từng tham phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Lần đầu tiên, nam ca sĩ xuất hiện trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn, hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm thủ vai.

Từ những rung động ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Hình ảnh này mang đến một góc nhìn khác về Tùng Dương, người vốn quen thuộc với công chúng qua phong cách âm nhạc và lối biểu diễn giàu cá tính.

Nam ca sĩ chia sẻ đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật của anh. Bên cạnh một Tùng Dương luôn quyết liệt trong âm nhạc, không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn quen thuộc, còn có một khía cạnh tình cảm, lãng mạn mà không phải lúc nào anh cũng có dịp thể hiện. Việc lựa chọn một bản nhạc tình ngọt ngào cùng hình ảnh chàng trai đang yêu cho thấy sự cởi mở của anh trong cách tiếp cận âm nhạc và mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” kể câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai làm công việc gác hải đăng và cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Bối cảnh thực hiện là không gian làng chài, những triền cỏ chạy dài ven biển và cảnh sắc thơ mộng của Phú Yên (Đắk Lắk).

Thông qua câu chuyện ấy, “Hàng vạn năm ánh sáng” không chỉ là bản tình ca về những rung động khi yêu mà còn gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống. Ca khúc dành cho nhiều thế hệ khán giả, từ những người đang bắt đầu yêu với những rung động đầu tiên đến những cặp đôi đã đi cùng nhau qua năm tháng. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất trong tình yêu không phải những lời hứa lớn lao mà là sự hiện diện của một người trong những điều bình thường nhất.

Với Tùng Dương, việc thể hiện ca khúc bằng lối hát mềm mại, tinh tế cũng là cách để anh gửi gắm một sắc thái cảm xúc khác. Không cần những cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ chọn sự tự sự và chân thành, như một lời tri ân gửi đến người phụ nữ mình yêu thương. Sự dịu dàng ấy không làm mất đi bản sắc riêng mà mở ra thêm một khía cạnh trong chân dung nghệ thuật của nam ca sĩ.

Ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng” trước thềm live-concert “Bay về phía mặt trời” cho thấy những sắc thái đa dạng trong hành trình âm nhạc của Tùng Dương.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho live-concert quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của mình có tên gọi “Bay về phía mặt trời” với các khách mời: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dự kiến diễn ra 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Mặc dù khối lượng công việc chuẩn bị cho live-concert này rất lớn song thời gian gần đây, nam ca sĩ vẫn dành tâm huyết cho những sản phẩm âm nhạc mới, liên tục giới thiệu những ca khúc mang màu sắc khác biệt. Từ một sản phẩm giàu tính thể nghiệm đến bản nhạc Ballad nhẹ nhàng, anh cho thấy tinh thần trẻ trung, cởi mở và không ngừng làm mới mình.

Ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng” trước thềm live-concert “Bay về phía mặt trời” cho thấy những sắc thái đa dạng trong hành trình âm nhạc của Tùng Dương. Dù thử sức với một bản Ballad nhẹ nhàng hay chuẩn bị cho sân khấu lớn nhất sự nghiệp, nam ca sĩ vẫn thể hiện tinh thần sáng tạo, sự chủ động làm mới mình trong hành trình tìm kiếm những cách thức mới để đến gần hơn với khán giả mà không đánh mất bản sắc riêng.