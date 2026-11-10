Tùng Dương làm mới hình ảnh với MV 'Hàng vạn năm ánh sáng'

MV do Ivan Trịnh làm đạo diễn, sử dụng ca khúc cùng tên của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân. Sản phẩm được thực hiện tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), lấy bối cảnh biển trời và cuộc sống làng chài để kể câu chuyện tình yêu giữa một người gác hải đăng và cô gái làng chài.

Tùng Dương thử sức với màu sắc Ballad

Vốn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc giàu tính thể nghiệm, có phần gai góc và quyết liệt, Tùng Dương mang đến một màu sắc khác trong “Hàng vạn năm ánh sáng”. Thay vì những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ lựa chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm, tập trung truyền tải giai điệu và ca từ.

Ca khúc của nhạc sĩ Hùng Quân là lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi con người chưa đủ can đảm để nói thành lời. Việc lựa chọn một bản Ballad ngọt ngào cũng cho thấy sự cởi mở của Tùng Dương trong cách tiếp cận âm nhạc, khi anh tiếp tục thử nghiệm những màu sắc khác với hình ảnh quen thuộc.

Nam ca sĩ lần đầu trực tiếp tham gia diễn xuất trong câu chuyện tình yêu lãng mạn bên diễn viên Chi Phạm.

Một điểm mới của sản phẩm là Tùng Dương trực tiếp tham gia diễn xuất. Nam ca sĩ hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm đảm nhận. Chi Phạm sinh năm 2001, từng tham gia các phim “Tử chiến trên không” và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Đây là lần đầu Tùng Dương xuất hiện trong những phân cảnh tình yêu lãng mạn, mang đến hình ảnh khác so với phong cách biểu diễn giàu cá tính vốn đã trở thành dấu ấn của anh. Sự thay đổi không nằm ở việc từ bỏ bản sắc âm nhạc mà ở cách nam ca sĩ mở rộng phạm vi thể hiện, thử sức với những câu chuyện và trạng thái cảm xúc mới.

Chuyện tình bên ngọn hải đăng

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” kể về mối tình giữa chàng trai làm công việc gác hải đăng và cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Mối duyên của hai người bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, những lời nhắn gửi qua máy bay giấy và cánh diều dần trở thành sợi dây kết nối hai nhân vật.

Tình cảm được xây dựng qua những cuộc gặp gỡ và sinh hoạt đời thường. Họ cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa dưới ánh đêm, chia sẻ những bữa cơm giản dị. Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng ngắm nhìn biển trời. Những chi tiết bình dị trong cuộc sống làng chài góp phần tạo nên không khí lãng mạn cho câu chuyện.

Đây là lần đầu Tùng Dương xuất hiện trong những phân cảnh tình yêu lãng mạn.

Tuy nhiên, khi tình cảm vừa trở nên thân thuộc, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Trong lần cuối gặp nhau, anh không đủ can đảm nói lời chia tay và cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm. Cuộc chia xa để lại những điều dang dở, cùng nỗi nhớ về người mình thương và những khoảnh khắc bình dị từng chia sẻ.

Sau thời gian xa cách, chàng trai quyết định trở về. MV khép lại bằng cuộc hội ngộ khi cô gái nhận ra người mình thương, chạy về phía anh và cả hai ôm chặt lấy nhau. Đáng chú ý, đây cũng chính là hình ảnh mở đầu MV, tạo kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Thông qua câu chuyện tình yêu, sản phẩm gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống. Đôi khi, điều đáng trân trọng không phải những lời hứa lớn lao mà chính là sự hiện diện của một người trong những khoảnh khắc thường ngày.

Việc thể hiện ca khúc bằng lối hát mềm mại, tinh tế cũng mở ra một sắc thái khác trong hành trình nghệ thuật của Tùng Dương. Không cần những cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ chọn cách truyền tải tự sự và chân thành, qua đó tiếp cận khán giả bằng một màu sắc âm nhạc mới.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang chuẩn bị cho live-concert “Bay về phía mặt trời”, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là live-concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Dù tập trung chuẩn bị cho chương trình, Tùng Dương vẫn dành thời gian thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới với màu sắc khác biệt. Từ những sáng tác giàu tính thể nghiệm đến bản Ballad nhẹ nhàng, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy sự chủ động làm mới mình, đồng thời tìm kiếm những cách thức đa dạng hơn để kết nối với khán giả.