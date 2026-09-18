Tùng Dương làm live concert 'bay về phía Mặt Trời' ở Mỹ Đình

Ngày 18/9, nam ca sỹ Tùng Dương chính thức công bố live concert “Bay về phía Mặt Trời” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

25 năm âm nhạc sẽ được tái hiện qua những ca khúc làm nên tên tuổi Tùng Dương. Ảnh: LS

Nam ca sĩ cho biết, anh đang dốc hết tốc lực cho 'live concert' lớn nhất sự nghiệp của mình. Theo Tùng Dương, anh không xem live concert lần này là một bản tổng kết sau 25 năm làm nghề.

Thay vào đó, nam ca sĩ muốn nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại, trước khi tiếp tục bước về phía trước. Theo đó, 25 năm âm nhạc sẽ được tái hiện qua những ca khúc làm nên tên tuổi Tùng Dương, các sáng tác thuộc nhiều thế hệ nhạc sĩ, mạch âm nhạc quê hương - đất nước, cùng những chất liệu mới đại diện cho anh ở thời điểm 2026.

Tại buổi trao đổi thông tin với báo chí chiều 18/9, Tùng Dương chia sẻ, khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm âm nhạc sẽ không được sắp xếp đơn thuần theo trình tự thời gian. Những ca khúc quen thuộc sẽ trở lại trong bản phối và cấu trúc mới, bên cạnh các tác phẩm lần đầu được anh trình diễn.

Mạch ngầm xuyên suốt chương trình là tình yêu quê hương - đất nước, bên cạnh những cuộc gặp gỡ đầy mới mẻ với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tất cả tạo nên chất liệu âm nhạc đại diện cho một Tùng Dương đa màu sắc, giàu nội lực và hào sảng ở thời điểm năm 2026. Toàn bộ được dàn dựng công phu cho không gian sân vận động lớn, kết hợp giữa hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật visual art, múa đương đại và các công nghệ trình diễn hiện đại.

“Bay về phía Mặt Trời là một trong những concert có quy mô lớn nhất của tôi trong suốt hơn 20 năm qua.

- Tùng Dương tiết lộ

Bên cạnh đó là những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu. Một đường dây quan trọng của chương trình là tính xuyên thế hệ… Từ những thế hệ nhạc sỹ gạo cội đã để lại dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam đến các nhạc sỹ trẻ của đời sống đương đại, các tác phẩm được đặt cạnh nhau không theo tuổi đời mà theo mạch cảm xúc và tư tưởng của live concert.

Bay về phía Mặt trời là thử thách lớn nhất sự nghiệp của Tùng Dương.

Phùng Khánh Linh và GREYD là hai khách mời đầu tiên được công bố. Họ đều thuộc thế hệ nghệ sỹ đầy cá tính, có khả năng sáng tác, sở hữu thế giới âm nhạc và cá tính thẩm mỹ rõ nét. Đây cũng là lần đầu, Tùng Dương đứng chung sân khấu với 2 nghệ sĩ trẻ. Những màn kết hợp được xây dựng như cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa những màu sắc và tư duy âm nhạc khác nhau. Ngoài ra, chương trình sẽ có sự góp mặt của 3 khách mời bí mật.

Đứng sau phần âm nhạc là Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, người đã đồng hành với Tùng Dương trong nhiều dự án. Tùng Monkey & The Visual 084 đảm nhiệm Visual Art, Doãn Chí Nghĩa phụ trách âm thanh, NT Phương đạo diễn ánh sáng, cùng Crystal Band, PL Group và NSƯT Phan Lương.

Cùng thời điểm 'live concert' diễn ra, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới mang tên Bay về phía Mặt Trời. Nếu 'concert' là cuộc đối thoại với hành trình 25 năm, album được xem như phần âm nhạc mở ra chương tiếp theo của nam ca sĩ, nơi anh tiếp tục thay đổi, thử nghiệm và bước khỏi những giới hạn cũ.

Live concert Bay về phía Mặt Trời nhận được sự quan tâm đông đảo của truyền thông. Ảnh: LS

Không chỉ là nhân vật trung tâm trên sân khấu, Tùng Dương trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn cùng Rồng Việt Entertainment. Với kỳ vọng chinh phục 5 vạn khán giả đến xem trực tiếp, ê kíp hướng tới một sân khấu lớn nhưng không đặt sự hoành tráng lên trên cảm xúc. Kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art và công nghệ trình diễn được xây dựng trong cùng một mạch kể.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”, Tùng Dương chia sẻ. Một chương quan trọng của concert dành cho âm nhạc quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Những tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ sẽ được đặt trong ngôn ngữ sân khấu đương đại. Tùng Dương hướng tới một không gian âm nhạc quy mô, hào sảng nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc.

Hướng tới không gian SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa lên tới 40.000 - 50.000 khán giả, nam ca sĩ và ê-kíp đặt mục tiêu kiến tạo một sân khấu có quy mô tương xứng với dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp.