Tùng Dương khiến khán giả bất ngờ khi đóng MV tình yêu

Nếu đã quen với một Tùng Dương luôn cháy hết mình trên sân khấu, không ngại những thử nghiệm âm nhạc táo bạo hay cách thể hiện đầy nội lực, khán giả có lẽ sẽ thích thú khi gặp một phiên bản khác của nam ca sĩ trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng". Lần này, anh không cần đến những màn phô diễn kỹ thuật hay những đoạn cao trào dữ dội, mà chọn cách kể chuyện tình yêu bằng giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm.

Ca khúc trong MV là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, mang màu sắc Ballad ngọt ngào, sâu lắng. Đây cũng là một lựa chọn khá khác biệt so với những sản phẩm âm nhạc giàu tính thể nghiệm vốn làm nên dấu ấn của Tùng Dương. Thay vì đẩy cảm xúc lên những cung bậc mãnh liệt, nam ca sĩ lần này chọn cách hát tiết chế, để giai điệu và ca từ được truyền tải tự nhiên như một lời tâm tình. Nhờ vây, những cảm xúc trong tình yêu, nỗi nhớ và những điều chưa kịp nói được gửi gắm qua cách thể hiện mềm mại, gần gũi hơn.

Tuy nhiên bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng", Tùng Dương không chỉ hát về tình yêu mà còn trực tiếp bước vào câu chuyện, vào vai một chàng trai làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm hóa thân. Đây là lần hiếm hoi, cũng là trải nghiệm đặc biệt khi nam ca sĩ xuất hiện trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn, có những khoảnh khắc tình tứ bên bạn diễn nữ.

Theo chia sẻ từ êkip sản xuất, Chi Phạm sinh năm 2001, từng tham gia diễn xuâts trong phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Sự kết hợp giữa nữ diễn viên trẻ và nam ca sĩ vốn nổi tiếng với phong cách biểu diễn cá tính tạo nên một màu sắc thú vị cho MV. Người xem có dịp nhìn thấy một Tùng Dương rất khác: không còn là giọng ca đầy nội lực với những biểu cảm quyết liệt trên sân khấu, mà là một người đàn ông biết rung động, biết nhớ nhung và cũng có những phút giây ngập ngừng trước tình yêu.

Có thể nói, lần thử sức này đem đến cho Tùng Dương một trải nghiệm mới mẻ. Bởi đôi khi, làm mới mình không nhất thiết phải bằng những thử nghiệm âm nhạc quá khác biệt, mà đơn giản là thử bước vào một vai diễn, một câu chuyện và một trạng thái cảm xúc chưa từng thể hiện trước đây.

Được thực hiện tại vùng biển Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), MV do Ivan Trịnh làm đạo diễn, kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa chàng trai gác hải đăng và cô gái làng chài sống dưới chân tháp.

Mối duyên của hai người bắt đầu từ một khoảnh khắc khá đặc biệt khi tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Từ sự tình cờ ấy, chàng trai và cô gái dần chú ý đến nhau. Những lời nhắn gửi qua máy bay giấy, cánh diều trở thành cách để hai người kết nối, mở ra một mối quan hệ trong trẻo và đầy thi vị.

Không có những màn tỏ tình cầu kỳ hay lời hứa hẹn hoa mỹ, tình cảm của hai nhân vật lớn dần qua những điều rất đỗi bình thường. Họ cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa dưới ánh đêm, chia sẻ những bữa cơm giản dị. Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn biển trời rộng lớn. Những công việc vốn quen thuộc với cuộc sống làng chài bỗng trở nên thi vị khi có thêm một người đồng hành.

Không gian biển trời khoáng đạt, những triền cỏ chạy dài ven biển cùng cảnh sắc thơ mộng của Phú Yên góp phần tạo nên chất lãng mạn cho câu chuyện. Trong khung cảnh ấy, tình yêu không cần những lời nói lớn lao mà được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và sự quan tâm dành cho nhau.

Thế nhưng, khi tình cảm vừa trở nên thân thuộc, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Trong lần gặp cuối, anh không đủ can đảm nói lời chia tay, cũng chưa kịp thổ lộ những điều chất chứa trong lòng. Cuộc chia xa để lại những lời chưa nói và một mối tình còn dang dở. Ở nơi xa, những ký ức về cô gái cùng những khoảnh khắc bình dị ngày nào trở thành nỗi nhớ khôn nguôi. Chàng trai nhận ra điều mình lưu luyến không phải những điều lớn lao, mà chính là sự hiện diện của người mình thương trong cuộc sống thường ngày.

Sau những tháng ngày xa cách, anh quyết định trở về. Đáng chú ý, cảnh kết MV cũng chính là hình ảnh mở đầu: cô gái nhận ra người mình thương, chạy về phía anh và cả hai ôm chặt lấy nhau. Cách xây dựng câu chuyện theo kết cấu vòng tròn giúp những hồi ức về tình yêu, cuộc chia xa và cuộc hội ngộ được kết nối thành một hành trình cảm xúc trọn vẹn.

"Hàng vạn năm ánh sáng" vì thế không đơn thuần là một MV kể chuyện tình yêu, mà còn gợi nhắc về giá trị của những điều bình dị. Đó có thể là một bữa cơm, một buổi chiều bên biển hay đơn giản là cảm giác có người chờ đợi mình trở về. Ca khúc hướng đến nhiều thế hệ khán giả, từ những người đang trải qua những rung động đầu tiên đến những cặp đôi đã đồng hành cùng nhau qua năm tháng.

Sự xuất hiện của "Hàng vạn năm ánh sáng" cũng cho thấy một khía cạnh khác trong hành trình âm nhạc của Tùng Dương

Nam ca sĩ vốn không ngại thử nghiệm, liên tục tìm kiếm những màu sắc mới để làm phong phú thế giới âm nhạc của mình. Nếu có lúc anh khiến người nghe choáng ngợp bởi những màn trình diễn mạnh mẽ, giàu tính thể nghiệm thì lần này, anh lại chọn cách chinh phục khán giả bằng sự dịu dàng và chân thành.

Điều thú vị là hình ảnh chàng trai si tình trong MV xuất hiện khi Tùng Dương đang tập trung chuẩn bị cho live-concert "Bay về phía mặt trời" dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây được giới thiệu là live-concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ, với sự góp mặt của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Dù khối lượng công việc chuẩn bị cho Concert rất lớn, Tùng Dương vẫn dành thời gian và tâm huyết cho những sản phẩm âm nhạc mới. Việc liên tục thử sức với các màu sắc khác nhau cho thấy tinh thần trẻ trung, cởi mở và sự chủ động làm mới mình của nam ca sĩ.

Có lẽ, sau khi đã quen nhìn Tùng Dương trên sân khấu với những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và nội lực, khán giả sẽ có thêm một lý do để tò mò khi thấy anh hóa thân thành chàng trai gác hải đăng, biết yêu, biết nhớ và cũng biết lưu luyến một ánh mắt. Một Tùng Dương dịu dàng hơn, lãng mạn hơn nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm những cách thể hiện mới trong âm nhạc.

Một số hình ảnh ấn tượng của Tùng Dương trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng":