Tùng Dương hỏi 'Tổ quốc là gì hở mẹ', Tiến sĩ Xã hội học đưa góc nhìn về lời ru
Trong khuôn khổ dự án âm nhạc SYMPHONY IN MOONLIGHT, BTC vừa phát hành MV "Lời Mẹ Hiền Bất Tử", ghi lại sân khấu trình diễn của divo Tùng Dương. Cùng với ý nghĩa về tình yêu quê hương gắn liền với tình mẫu tử được truyền tải qua lời bài hát, tại buổi ra mắt MV, Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy đã mang đến những chia sẻ dưới góc độ khoa học về cách lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước được hình thành, gìn giữ và trao truyền giữa các thế hệ.
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