Tùng Dương hỏi 'Tổ quốc là gì hở mẹ', Tiến sĩ Xã hội học đưa góc nhìn về lời ru

Dù đời sống còn nhiều lo toan, dù trân quý từng “tấc đất, tấc vàng” nhưng người dân thôn Vô Khuy, xã Bất Bạt vẫn sẵn sàng dỡ tường rào, chặt cây trái, nhường đất mở đường. Đằng sau những con đường thênh thang hôm nay là câu chuyện đong đầy cảm xúc về nghĩa cử cao đẹp, đoàn kết và niềm tin sắt son của nhân dân khi chủ trương đúng đắn chạm đến trái tim.