Tùng Dương hội ngộ cùng Hòa Minzy trong liveconcert lớn nhất sự nghiệp

Sau khi công bố hai gương mặt trẻ có phong cách và màu sắc âm nhạc riêng biệt là Phùng Khánh Linh và GREY D, Tùng Dương tiếp tục xác nhận nữ ca sĩ “Bắc B’ling” là nghệ sĩ khách mời thứ ba sẽ góp mặt trong Live-Concert của mình.

Cụ thể, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam. Hòa Minzy là gương mặt mang đến sự kết nối đặc biệt, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Sự hiện diện của Hòa Minzy hứa hẹn mang đến nét gạch nối độc đáo với chủ đề văn hóa và di sản của Bay về phía mặt trời. Ảnh: HS

Với Tùng Dương, việc tìm tòi, làm mới những chất liệu âm nhạc truyền thống cũng là một mạch sáng tạo xuyên suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật của anh. Bằng giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cá tính, nam ca sĩ luôn tìm cách tiếp cận những giá trị quen thuộc từ góc nhìn riêng, kết hợp tinh thần truyền thống với những thử nghiệm đương đại.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sĩ khách mời đã được công bố trước đó. Mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng, góp phần mở rộng phổ màu của chương trình. Trong đó, Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và tinh thần sáng tạo cá nhân. Còn GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ bên cạnh Tùng Dương cho thấy mong muốn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất.

Với khoảng 30 tiết mục âm nhạc, Live-Concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ được xây dựng theo một ý tưởng xuyên suốt, kết nối những giá trị cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại cùng khát vọng hướng tới tương lai.

Cách xây dựng chương trình cũng phần nào phản ánh hành trình nghệ thuật của Tùng Dương sau 25 năm hoạt động. Thay vì chỉ nhìn lại những dấu mốc đã qua, nam ca sĩ muốn tiếp tục làm mới mình trên nền tảng những giá trị nghệ thuật đã tạo dựng, góp phần làm nên tên tuổi của anh trong làng nhạc Việt.

Tùng Dương muốn tiếp tục làm mới mình trên nền tảng những giá trị nghệ thuật đã tạo dựng, góp phần làm nên tên tuổi của anh trong làng nhạc Việt. Ảnh: HS

Với tinh thần đó, tên gọi “Bay về phía mặt trời” gợi lên khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, tinh thần không ngừng vận động và mong muốn vượt qua những giới hạn cũ.

Đó cũng là thông điệp được Tùng Dương cùng ê-kíp xây dựng xuyên suốt Live-Concert lần này, từ quy mô sân khấu, ngôn ngữ trình diễn đến sự kết hợp giữa các nghệ sĩ.

Xuyên suốt chương trình, múa đương đại sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Theo đó, gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo thêm điểm nhấn cho từng tiết mục.