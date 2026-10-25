Tùng Dương học hỏi BIGBANG để 'chinh chiến' tại SVĐ Mỹ Đình

Ngày 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam, đặc biệt là những khán giả đã chờ đợi nhiều năm để được chứng kiến nhóm nhạc huyền thoại trở lại sân khấu Việt Nam.

Giữa không khí cuồng nhiệt của concert, Tùng Dương khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ lý do mình có mặt tại đây. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hài hước chia sẻ: "Đi xem BIGBANG, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động… để 2 tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình 'lên thớt' ở sân Mỹ Đình!".

Phát ngôn dí dỏm của Tùng Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù là giọng ca gạo cội của nhạc nhẹ Việt Nam, sở hữu phong cách biểu diễn cá tính cùng kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ vẫn sẵn sàng học hỏi từ những nghệ sĩ quốc tế để chuẩn bị tốt hơn cho những màn trình diễn của mình.

Đáng chú ý, chi tiết Tùng Dương nhắc đến việc trở lại sân Mỹ Đình sau khoảng hai tháng khiến khán giả tò mò về kế hoạch biểu diễn sắp tới của anh. Cách nam ca sĩ ví von việc chuẩn bị lên sân khấu là đến lượt mình "lên thớt" vừa tạo tiếng cười, vừa cho thấy sự chủ động trước một không gian biểu diễn có quy mô lớn.

Với những nghệ sĩ quen thuộc với sân khấu trong nước, việc quan sát cách các nhóm nhạc quốc tế làm chủ không gian rộng, tương tác với hàng chục nghìn khán giả và duy trì năng lượng xuyên suốt chương trình cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Một concert thành công không chỉ đòi hỏi khả năng ca hát mà còn cần sự kết hợp giữa dàn dựng, âm thanh, ánh sáng, khả năng kết nối và bản lĩnh sân khấu.

Việc Tùng Dương trực tiếp đến xem BIGBANG vì thế mang đến một góc nhìn thú vị: ngay cả những giọng ca giàu kinh nghiệm vẫn không ngừng tìm kiếm cảm hứng và học hỏi từ đồng nghiệp. Khán giả hiện cũng có thêm lý do để chờ đợi màn xuất hiện tiếp theo của nam ca sĩ tại Mỹ Đình.