Tùng Dương, Hòa Minzy cùng hát tại Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: BTC)

Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" sẽ diễn ra vào 20h ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình có quy mô 30.000 khán giả, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn,” chương trình khẳng định đoàn kết không chỉ là sức mạnh của những năm tháng chiến tranh. Đó còn là cách người Việt Nam cùng nhau dựng làng, giữ nước, lao động, sáng tạo, gìn giữ non sông và mở đường tới tương lai. Mỗi thời đại đặt ra một thử thách khác nhau, nhưng có một câu trả lời chưa bao giờ thay đổi: “Khi người Việt Nam đứng bên nhau, sức mạnh của mỗi người trở thành sức mạnh của cả dân tộc.”

Chương trình có sự góp mặt của đông đảo nghệ sỹ: Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc. (Ảnh: BTC)

Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến, được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026-Nối vòng tay lớn” bởi đây là vùng đất gắn với những trang lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc và ATK của Trung ương trong những năm kháng chiến.

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài, ATK Định Hóa-Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Có những nơi lưu giữ ký ức, có những nơi làm nên lịch sử. Và có những vùng đất, bởi từng chứng kiến một dân tộc đi qua những năm tháng gian lao nhất, nên hôm nay trở thành nơi thích hợp để chúng ta kể lại câu chuyện về sức mạnh của đoàn kết. Thái Nguyên là một nơi như thế.

Những gương mặt trẻ như Noo Phước Thịnh sẽ mang lại bầu không khí sôi động cho concert quốc gia. (Ảnh: BTC)

Concert cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); đồng thời gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, mang một ý nghĩa đặc biệt: Trở về nơi từng chứng kiến sức mạnh của “Ý Đảng-Lòng Dân,” của sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sỹ: Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, các ca sỹ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol.../.