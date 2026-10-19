Tùng Dương, Hòa Minzy cùng dàn sao hội tụ tại 'Tự hào là người Việt Nam 2026'

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra lúc 20h ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô dự kiến 30.000 khán giả, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Nghệ sĩ Tùng Dương. (Ảnh: BTC)

Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc và phong cách biểu diễn khác nhau, trong đó có Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm Idol.

Tham gia concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” còn có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Ban nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng cùng các hoa hậu Việt Nam và diễn viên trong những màn đồng diễn.

Là chương trình thường niên mang tên “Tự hào là người Việt Nam”, concert được định hướng như một sự kiện kết hợp các giá trị chính trị, văn hóa và xã hội, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026). Thông điệp xuyên suốt nhấn mạnh sức mạnh của sự đồng lòng trong lịch sử dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh đến quá trình lao động, sáng tạo và xây dựng đất nước.

Theo ban tổ chức chương trình, mỗi thời đại đặt ra một thử thách khác nhau, nhưng có một câu trả lời chưa bao giờ thay đổi: “Khi người Việt Nam đứng bên nhau, sức mạnh của mỗi người trở thành sức mạnh của cả dân tộc”.

Việc lựa chọn âm nhạc làm phương tiện truyền tải thông điệp giúp câu chuyện về lịch sử và bản sắc dân tộc được tiếp cận qua hình thức biểu diễn nghệ thuật, kết nối các thế hệ khán giả trong một không gian chung.

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức concert mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là vùng đất gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, từng là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc.

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Trong đó, An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Vùng đất được mệnh danh là “Thủ đô kháng chiến” cũng là nơi ghi dấu sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng.

Tổ chức concert tại Thái Nguyên, chương trình mong muốn kết nối những giá trị lịch sử với hiện tại, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.