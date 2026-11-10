Tùng Dương gây bất ngờ khi nhập vai 'chàng trai si tình'

Tùng Dương lần đầu làm “chàng trai si tình”, diễn cảnh yêu đương lãng mạn

Sản phẩm được thực hiện giữa biển trời Phú Yên (nay là Đắk Lắk), mở ra một khía cạnh mềm mại, giàu cảm xúc trong chân dung nghệ thuật của giọng ca được mệnh danh là “divo” nhạc Việt.

Một Tùng Dương rất khác bên chuyện tình nơi ngọn hải đăng

Vốn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc giàu tính thể nghiệm, đôi khi gai góc, quyết liệt và đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn cao, Tùng Dương lần này mang đến một bất ngờ thú vị khi lựa chọn Hàng vạn năm ánh sáng – một bản Ballad nhẹ nhàng và sâu lắng do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác.

Không đặt nặng những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm, để từng giai điệu và ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc giống như lời thủ thỉ về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi con người không đủ can đảm để nói thành lời.

Đây là màu sắc âm nhạc khá mới mẻ so với hình ảnh quen thuộc của Tùng Dương. Sự thay đổi không nằm ở việc từ bỏ cá tính âm nhạc vốn có, mà ở cách Tùng Dương mở rộng biên độ biểu đạt cảm xúc, thử nghiệm với một không gian âm nhạc mềm mại và gần gũi hơn.

Đáng chú ý, Hàng vạn năm ánh sáng còn đánh dấu lần đầu tiên Tùng Dương trực tiếp tham gia diễn xuất trong những phân cảnh tình yêu lãng mạn của một MV.

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Ivan Trịnh, nam ca sĩ hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm (sinh năm 2001) đảm nhận. Chi Phạm từng tham gia phim Tử chiến trên không và Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Rũ bỏ vẻ gai góc, Tùng Dương hóa chàng trai si tình bên nữ diễn viên 2001

Với Tùng Dương, đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ luôn quyết liệt, không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn quen thuộc trong âm nhạc, Tùng Dương còn muốn khám phá một khía cạnh tình cảm, lãng mạn hơn.

Việc trực tiếp hóa thân thành một chàng trai đang yêu cũng giúp nam ca sĩ tiếp cận ca khúc bằng một cách biểu đạt khác, không chỉ qua giọng hát mà còn bằng ánh mắt, cử chỉ và diễn xuất.

MV mở ra câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng trai gác hải đăng và cô gái làng chài, bắt đầu từ khoảnh khắc tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ.

Những lời nhắn gửi bằng máy bay giấy, cánh diều cùng những cuộc gặp gỡ bên bờ biển dần đưa hai người đến gần nhau.

Tình yêu lớn lên từ những điều bình dị: cùng nhóm lửa, chia sẻ bữa cơm, vá lưới hay ngắm biển từ ngọn hải đăng.

Thế nhưng, khi tình cảm vừa trở nên sâu đậm, chàng trai bất ngờ phải rời đi, để lại những lời yêu thương chưa kịp thổ lộ.

Nỗi nhớ và những kỷ niệm thôi thúc anh trở về. MV khép lại bằng cuộc hội ngộ xúc động của đôi trẻ, tạo nên kết cấu vòng tròn cho câu chuyện tình yêu nhiều dư vị.

Thông qua câu chuyện này, Hàng vạn năm ánh sáng không chỉ là bản tình ca về những rung động khi yêu mà còn gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống.

Ca khúc vì thế có thể chạm đến nhiều thế hệ khán giả, từ những người đang bắt đầu yêu với những rung động đầu tiên đến những cặp đôi đã đi cùng nhau qua năm tháng.

Làm mới mình trước thềm live concert lớn nhất sự nghiệp

Sự dịu dàng trong Hàng vạn năm ánh sáng mở ra một sắc thái khác trong cách Tùng Dương thể hiện cảm xúc. Đây cũng là cách Tùng Dương cho thấy bản sắc của một nghệ sĩ không chỉ được tạo nên bởi những dấu ấn quen thuộc, mà còn bởi khả năng khám phá những vùng cảm xúc mới.

MV được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho live concert Bay về phía mặt trời, dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19.12.2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây được xác định là live concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ, với sự góp mặt của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nếu Bay về phía mặt trời hứa hẹn một không gian âm nhạc quy mô lớn, nơi Tùng Dương tiếp tục khẳng định bản lĩnh biểu diễn, thì Hàng vạn năm ánh sáng lại là một khoảng lặng giàu cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với một khía cạnh đời thường, lãng mạn của Tùng Dương.

Sự đối lập này cho thấy những chuyển động đa dạng trong hành trình nghệ thuật của Tùng Dương: luôn giữ cá tính riêng nhưng không tự giới hạn mình trong một khuôn mẫu.

Và đôi khi, chính việc hóa thân thành một chàng trai si tình, cất lên một bản tình ca dịu dàng lại là cách để nam ca sĩ tạo nên bất ngờ thú vị nhất với khán giả.