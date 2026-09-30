Tùng Dương, Dương Hoàng Yến hé lộ ca khúc mới, gửi thông điệp 'chữa lành'
Sau đêm concert SYMPHONY IN MOONLIGHT tổ chức tại Nha Trang, BTC cho biết sẽ lần lượt công chiếu 17 MV ghi hình sân khấu trình diễn trực tiếp của 9 nghệ sĩ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ca sĩ Tùng Dương và Dương Hoàng Yến cũng "nhá hàng" về những tiết mục do bản thân thể hiện, gửi gắm thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tung-duong-duong-hoang-yen-he-lo-ca-khuc-moi-gui-thong-diep-chua-lanh-post1880814.tpo