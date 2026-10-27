Tùng Dương cùng Nguyễn Văn Chung biểu diễn trước 40.000 khán giả tại Mỹ Đình

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo sẽ góp mặt trong live-concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương. Sự xuất hiện của tác giả “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được kỳ vọng mang đến màu sắc đặc biệt cho chương trình, nhất là khi hai nghệ sĩ có nhiều duyên nợ với những ca khúc về quê hương, đất nước.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện trong chương “Cội nguồn - Di sản”, phần nội dung dành cho những sáng tác mang âm hưởng dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống Việt Nam. Tùng Dương dự kiến thể hiện một loạt ca khúc của Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu với vai trò cụ thể nào vẫn được giữ kín.

Mối duyên giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung bắt đầu từ dịp Đại lễ A80, khi nam ca sĩ thể hiện “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” trên sân Mỹ Đình.

Sau đó, Tùng Dương tiếp tục trình diễn sáng tác “Khát vọng vinh quang” của Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026, cũng trên sân vận động này. Những lần hợp tác đã đưa hai nghệ sĩ từ mối quan hệ công việc trở thành những người bạn thân thiết.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, Tùng Dương chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ hài hước cho rằng mình và Nguyễn Văn Chung rất hợp nhau mỗi khi kết hợp tại sân Mỹ Đình. Vì vậy, trong chương trình lớn đánh dấu 25 năm ca hát, anh không thể thiếu người bạn cùng tuổi.

Điều thú vị là cả hai đều sinh năm 1983, tuổi Hợi, nhưng có cá tính nghệ thuật khá khác biệt. Nếu Tùng Dương nổi tiếng với phong cách biểu diễn mãnh liệt, luôn tìm tòi và thử nghiệm những điều mới mẻ, Nguyễn Văn Chung lại ghi dấu ấn bằng những sáng tác giàu cảm xúc, giai điệu gần gũi với công chúng.

Ngoài đời, hai nghệ sĩ thường xuyên có những màn trêu chọc, đối đáp hài hước trên mạng xã hội. Chính sự thân thiết ấy khiến Tùng Dương muốn mang tinh thần tự nhiên, vui vẻ vào màn hội ngộ tại Mỹ Đình.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết rất hào hứng khi nhận lời tham gia live-concert của Tùng Dương. Với anh, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là dịp được chứng kiến người bạn thân tỏa sáng trong dấu mốc đáng nhớ của sự nghiệp. Đặc biệt, Nguyễn Văn Chung khẳng định sẵn sàng đảm nhận bất cứ vai trò nào mà Tùng Dương mong muốn, từ sáng tác đến trực tiếp biểu diễn trên sân khấu. “Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!”- nam nhạc sĩ hóm hỉnh tiết lộ.

Live-concert “Bay về phía mặt trời” sẽ diễn ra tối 19-12-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương.

Theo ê-kíp, chương trình được đầu tư với sân khấu dài 90 m, gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn, cùng sự góp mặt của nhiều khách mời thuộc các thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Đêm nhạc hướng tới quy mô 40.000 khán giả.

Ban tổ chức dự kiến chính thức mở bán vé các khu vực của chương trình vào 12 giờ ngày 28-10.