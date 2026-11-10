Tùng Dương có màn 'lột xác' khó tin: Vào vai chàng trai si tình trong MV mới

Hình ảnh trong MV mang đến một góc nhìn khác về Tùng Dương, người vốn quen thuộc với công chúng qua phong cách âm nhạc và lối biểu diễn giàu cá tính. (Ảnh: NVCC)

Tạm xa rời hình ảnh gai góc, cá tính vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc, Tùng Dương mang đến một diện mạo đầy mới mẻ trong MV “Hàng vạn năm ánh sáng” do Ivan Trịnh làm đạo diễn.

Thể hiện ca khúc của nhạc sỹ Hùng Quân, nam ca sỹ không đặt nặng những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ. Thay vào đó, anh chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm để từng giai điệu và ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc vì thế giống như lời thủ thỉ, sự giãi bày chân thành về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi con người không đủ can đảm để nói thành lời.

Điểm đáng chú ý là Tùng Dương không chỉ thể hiện ca khúc mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong MV và lần đầu tiên, nam ca sỹ xuất hiện trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn, hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm (“Tử chiến trên không”).

Sản phẩm được thực hiện giữa biển trời Phú Yên (nay là Đắk Lắk) với câu chuyện tình đẹp, giàu chất thơ và nhiều cảm xúc. (Ảnh: NVCC)

Với nam ca sỹ, đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. Bởi bên cạnh một Tùng Dương luôn quyết liệt trong âm nhạc, không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn quen thuộc, còn có một khía cạnh tình cảm, lãng mạn mà không phải lúc nào anh cũng có dịp thể hiện. Việc lựa chọn một bản nhạc tình ngọt ngào cùng hình ảnh chàng trai đang yêu cho thấy sự cởi mở của anh trong cách tiếp cận âm nhạc và mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

“Hàng vạn năm ánh sáng” không chỉ là bản tình ca về những rung động khi yêu mà còn gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống. Ca khúc dành cho nhiều thế hệ khán giả, từ những người đang bắt đầu yêu với những rung động đầu tiên đến những cặp đôi đã đi cùng nhau qua năm tháng. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất trong tình yêu không phải những lời hứa lớn lao mà là sự hiện diện của một người trong những điều bình thường nhất.

Với Tùng Dương, việc thể hiện ca khúc bằng lối hát mềm mại, tinh tế cũng là cách để anh gửi gắm một sắc thái cảm xúc khác. Không cần những cao trào mạnh mẽ, nam ca sỹ chọn sự tự sự và chân thành, như một lời tri ân gửi đến người phụ nữ mình yêu thương. Sự dịu dàng ấy không làm mất đi bản sắc riêng mà mở ra thêm một khía cạnh trong chân dung nghệ thuật của nam ca sỹ./.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho live concert quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của mình có tên gọi “Bay về phía Mặt Trời” với các khách mời: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung dự kiến diễn ra 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.