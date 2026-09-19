Tùng Dương 'Bay về phía mặt trời' cùng 50.000 khán giả tại Mỹ Đình

Nhìn lại 25 năm âm nhạc từ điểm nhìn hiện tại

“Bay về phía mặt trời” là live concert thứ 15 trong sự nghiệp Tùng Dương và được anh xác định là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thay vì xây dựng một chương trình tổng kết theo trình tự thời gian, ê-kíp lựa chọn cách nhìn lại hành trình 25 năm bằng ngôn ngữ âm nhạc của hiện tại, đồng thời mở ra những thử nghiệm mới.

Tùng Dương thử thách chính mình với live concert 50.000 khán giả.

Live concert dự kiến gồm gần 40 tác phẩm, trải rộng qua nhiều giai đoạn và màu sắc âm nhạc khác nhau. Các ca khúc làm nên dấu ấn của Tùng Dương sẽ được đặt cạnh những sáng tác của nhiều thế hệ nhạc sĩ, cùng một số tác phẩm mới. Những bài hát quen thuộc cũng được làm mới qua bản phối và cấu trúc sân khấu khác.

Một chương quan trọng của chương trình dành cho âm nhạc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Theo ê-kíp, những tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ sẽ được đặt trong ngôn ngữ sân khấu đương đại, qua đó tạo không gian để khán giả cùng chia sẻ cảm xúc.

Tùng Dương cho biết anh không muốn “Bay về phía mặt trời” chỉ dừng ở việc nhìn lại chặng đường đã qua. Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ muốn tiếp tục thử nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình”, Tùng Dương chia sẻ.

Việc lựa chọn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng đặt ra những yêu cầu khác với các chương trình được tổ chức trong không gian nhà hát. Ê-kíp cho biết sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn sẽ được thiết kế trong một tổng thể thống nhất, phục vụ mạch kể của chương trình thay vì chỉ tập trung vào quy mô.

Tùng Dương đồng thời đảm nhận vai trò đồng đạo diễn cùng Rồng Việt Entertainment. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng giữ vai trò Giám đốc âm nhạc; Tùng Monkey và The Visual 084 phụ trách nghệ thuật thị giác; Doãn Chí Nghĩa đảm nhiệm âm thanh; NT Phương phụ trách ánh sáng. Chương trình còn có sự tham gia của NSƯT Phan Lương và Crystal Band.

Kết nối các thế hệ nghệ sĩ

Một trong những điểm đáng chú ý của “Bay về phía mặt trời” là sự kết hợp giữa Tùng Dương với các nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ. Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ này. Ngoài ra, chương trình dự kiến có thêm ba khách mời khác nhưng chưa được công bố.

Tùng Dương và Phùng Khánh Linh.

Theo Tùng Dương, việc kết hợp với các nghệ sĩ trẻ tạo cơ hội để những khác biệt về thế hệ, tư duy và thẩm mỹ âm nhạc cùng xuất hiện trong một chương trình. Phùng Khánh Linh cũng cho biết cô dành nhiều sự kỳ vọng cho lần hợp tác này và đã sáng tác riêng hai ca khúc để gửi tặng đàn anh, trong đó có “Hai kẻ lang bạt”.

Ở tuổi 43, Tùng Dương cho biết anh không muốn lặp lại những gì đã làm trước đây mà hướng tới việc khám phá những khía cạnh khác trong âm nhạc. Nam ca sĩ cũng thừa nhận một chương trình có quy mô lên tới hàng chục nghìn khán giả tạo ra không ít áp lực, từ chuyên môn, thể lực đến bài toán tài chính và tổ chức.

Bên cạnh live concert, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới cùng thời điểm chương trình diễn ra, cũng mang tên “Bay về phía mặt trời”. Album được giới thiệu như phần tiếp nối của hành trình âm nhạc mới, trong khi concert là dịp nhìn lại chặng đường 25 năm từ điểm nhìn của hiện tại.

Live concert “Bay về phía mặt trời” dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.