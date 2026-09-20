Tùng Dương 'Bay về phía mặt trời' bằng những sáng tạo mới

Tối 19/9, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội – Hanoi Jazztival 2026 đã chính thức khép lại bằng những giai điệu sôi động, giàu màu sắc. Sau 3 ngày diễn ra, Liên hoan đã để lại nhiều dấu ấn với hơn 12.000 lượt khán giả trực tiếp tham dự, mở ra một điểm hẹn mới cho những người yêu Jazz tại Thủ đô.