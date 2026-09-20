Tùng Dương 'Bay về phía mặt trời' bằng những sáng tạo mới
Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc riêng, Tùng Dương tiếp tục thử thách mình với live concert “Bay về phía mặt trời”, diễn ra ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với gần 40 tác phẩm được làm mới bằng những bản phối, cấu trúc và ngôn ngữ trình diễn hiện đại, “Bay về phía mặt trời” hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc giàu năng lượng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tung-duong-bay-ve-phia-mat-troi-bang-nhung-sang-tao-moi-418580.htm