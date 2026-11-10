Tùng Dương bất ngờ chuyển hướng âm nhạc, quyết theo đuổi mỹ nhân kém 18 tuổi

Tùng Dương vừa giới thiệu MV Hàng vạn năm ánh sáng, sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân, do Ivan Trịnh đạo diễn. Trong sản phẩm mới, nam ca sĩ thử sức với dòng nhạc Ballad và lần đầu trực tiếp tham gia diễn xuất trong những phân cảnh tình cảm bên bạn diễn Chi Phạm, sinh năm 2001, từng góp mặt trong các phim Tử chiến trên không và Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Tùng Dương tiếp tục làm mới mình trong sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Khác với những sản phẩm âm nhạc thường gắn với màu sắc thể nghiệm, cá tính và có phần gai góc, Hàng vạn năm ánh sáng mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong cách thể hiện, Tùng Dương tiết chế những đoạn phô diễn kỹ thuật, lựa chọn lối hát mềm mại, thiên về cảm xúc và sự tự sự.

Điểm đáng chú ý là Tùng Dương không chỉ thể hiện ca khúc mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong MV và lần đầu tiên, nam ca sĩ xuất hiện trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn, hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm thủ vai. Từ những rung động ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Hình ảnh này mang đến một góc nhìn khác về Tùng Dương, người vốn quen thuộc với công chúng qua phong cách âm nhạc và lối biểu diễn giàu cá tính.

Nhiều cảnh đẹp của Phú Yên được giới thiệu trong MV.

Tùng Dương chia sẻ, đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. Bởi bên cạnh một Tùng Dương luôn quyết liệt trong âm nhạc, không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn quen thuộc, còn có một khía cạnh tình cảm, lãng mạn mà không phải lúc nào anh cũng có dịp thể hiện. Việc lựa chọn một bản nhạc tình ngọt ngào cùng hình ảnh chàng trai đang yêu cho thấy sự cởi mở của anh trong cách tiếp cận âm nhạc và mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

Với nam ca sĩ, việc lựa chọn một ca khúc Ballad và tham gia diễn xuất cho thấy thêm một hướng tiếp cận khác trong hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh những sáng tác đòi hỏi sự thể nghiệm và kỹ thuật, anh cũng dành sự quan tâm cho những ca khúc có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự.

MV được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương "chạy nước rút" cho live-concert Bay về phía Mặt trời sắp diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây được giới thiệu là live-concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp Tùng Dương.