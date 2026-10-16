Từng được tiên lượng sống 4–6 tháng, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối dần ổn định sức khỏe

Mắc ung thư thực quản giai đoạn muộn, rơi vào suy kiệt nghiêm trọng, đứng trước tiên lượng dè dặt khi cơ hội điều trị gần như khép lại, nam bệnh nhân 62 tuổi (Thái Nguyên) đã từng bước ổn định sức khỏe, giảm đau và sinh hoạt trở lại nhờ hướng tiếp cận cá thể hóa, liên tục đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Ung thư thực quản giai đoạn muộn, thể trạng suy kiệtnghiêm trọng

Tháng 1/2025, ông N.V.Đ (62 tuổi, Thái Nguyên) xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn tăng dần, mệt mỏi và sụt cân. Sau khi thăm khám tại hai cơ sở y tế, ông được chẩn đoán mắc ung thư thực quản 1/3 trên, được chỉ định hóa xạ trị đồng thời với 28 buổi điều trị.

Sau điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện. Đến tháng 8/2025, ông được thông báo bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối và được chỉ định truyền thuốc nhằm kiểm soát bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Gia đình cho biết, thời điểm đó, họ được thông báo tiên lượng sống của ông có thể chỉ còn khoảng 4–6 tháng.

Tổn thương ở thực quản của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Tháng 11/2025, tổn thương tái phát tại chỗ. Ông tiếp tục điều trị theo phác đồ tương tự tại một cơ sở y tế khác nhưng không đạt được đáp ứng như kỳ vọng. Tình trạng viêm loét tại thực quản ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện các ổ loét rộng ở vùng khối u và vùng cổ, khiến người bệnh đau đớn, gần như không thể ăn uống.

Trong thời gian ngắn, ông sụt hơn 10 kg, cơ thể suy kiệt rõ rệt. Những sinh hoạt thường ngày vốn đơn giản cũng trở thành thử thách khi cơn đau kéo dài, tình trạng viêm loét và nhiễm trùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Khoảng hai tháng sau, người bệnh được một cơ sở y tế chỉ định dừng điều trị đặc hiệu, chuyển sang sử dụng thuốc giảm đau và theo dõi tại nhà. Trước tình trạng của ông, gia đình không khỏi lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị.

Sau đó, ông đến khám tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Tại đây, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, mức độ tổn thương và thể trạng nhằm xác định hướng xử trí phù hợp.

Kết quả cho thấy người bệnh có ổ loét rất rộng do biến chứng, thể trạng suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cánh cửa điều trị vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

BS.CKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Kiểm soát biến chứng, từng bước cải thiện thể trạng

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khi thể trạng người bệnh chưa đáp ứng điều kiện để tiếp tục điều trị đặc hiệu, ê-kíp ưu tiên kiểm soát triệu chứng và cải thiện sức khỏe trước khi đánh giá khả năng điều trị tiếp theo.

Người bệnh được chỉ định sử dụng kháng sinh, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, thuốc giảm tiết axit dạ dày, chống trào ngược, giảm đau và chống viêm. Mục tiêu là kiểm soát tình trạng viêm loét, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng và từng bước nâng cao thể trạng.

Sau 10 ngày điều trị và chăm sóc, tình trạng đau và tổn thương loét của người bệnh có chuyển biến tích cực. Ông có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn, tinh thần cũng dần ổn định.

Bệnh nhân N.V.Đ ổn định sức khỏe nhờ phác đồ điều trị cá thể hóa và sự theo dõi sát sao của đội ngũ Phương Đông (Ảnh: BVCC)

Sau khi đánh giá lại toàn trạng, ê-kíp nhận định người bệnh đã đạt điều kiện cần thiết để tiếp tục điều trị đặc hiệu. Hóa trị được triển khai với mục tiêu kiểm soát khối u, mở ra giai đoạn mới trong quá trình điều trị.

Diễn biến này cho thấy việc điều trị ung thư giai đoạn muộn không chỉ tập trung vào khối u mà còn cần chú trọng kiểm soát triệu chứng, xử trí biến chứng và duy trì thể trạng. Với những bệnh nhân suy kiệt nghiêm trọng, việc lựa chọn thời điểm và phương pháp điều trị cần được cân nhắc dựa trên tình trạng thực tế, khả năng đáp ứng và mục tiêu chăm sóc.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cũng lưu ý rằng diễn biến của mỗi bệnh nhân ung thư có thể khác nhau. Việc cải thiện thể trạng sau một đợt điều trị chưa đồng nghĩa với khỏi bệnh, mà là cơ sở để ê-kíp tiếp tục đánh giá và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Với ông Đ., chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, việc giảm đau, cải thiện khả năng sinh hoạt và có thể tiếp tục hóa trị đã mang lại thêm cơ hội kiểm soát bệnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.