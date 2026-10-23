Từng đỗ thủ khoa, nữ ca sĩ sinh năm 1989 khiến dân tình trầm trồ vì sắc vóc tuổi 37 và cuộc sống như mơ bên đạo diễn hơn 11 tuổi

Bùi Lan Hương tuổi 37 đẹp mặn mà, từng thi đỗ thủ khoa

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 tại Hà Nội, được đào tạo âm nhạc bài bản. Cô từng thi đỗ thủ khoa đầu vào ngành Thanh nhạc, sau đó tốt nghiệp á khoa ngành Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sing My Song năm 2018, ghi dấu ấn với chất giọng đặc trưng và phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Bùi Lan Hương còn được chú ý bởi nhan sắc sắc sảo, mang hơi hướng cổ điển. Ở tuổi 37, giọng ca Ngày chưa giông bão thường xuất hiện với lối trang điểm nhấn vào đôi mắt, kết hợp những bộ trang phục tôn dáng. Cô không bó buộc bản thân trong một phong cách mà linh hoạt lựa chọn váy ôm, thiết kế cắt xẻ hoặc những bộ cánh thanh lịch, nữ tính tùy theo sự kiện.

Một trong những đặc điểm ngoại hình từng làm nên dấu ấn của Bùi Lan Hương là mái tóc dài đen nhánh. Có thời điểm, cô nuôi tóc dài qua hông, thậm chí đến ngang đùi, được người hâm mộ ưu ái gọi là “tiên tóc”. Do thường xuyên tạo kiểu để phục vụ công việc, nữ ca sĩ chú trọng chăm sóc và phục hồi tóc nhằm hạn chế hư tổn.

Trong sinh hoạt, Bùi Lan Hương ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ đóng gói, chế biến sẵn và thức ăn nhanh. Tuy nhiên, cô không theo đuổi việc ăn kiêng quá khắt khe mà vẫn thưởng thức những món yêu thích, đồng thời dành thời gian tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà. Đây là những thói quen được nữ ca sĩ chia sẻ trong cuộc sống thường ngày, thay vì một công thức làm đẹp cố định.

Chuyện tình với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hơn 11 tuổi

Ngoài âm nhạc và nhan sắc, chuyện tình cảm của Bùi Lan Hương với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhận được sự quan tâm. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2023, sau gần 4 năm giữ kín mối quan hệ.

Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn quen thuộc của điện ảnh Việt, được biết đến qua nhiều tác phẩm như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ và Đất rừng phương Nam. Anh hơn Bùi Lan Hương 11 tuổi. Dù có sự chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn đồng hành trong cuộc sống và dành sự ủng hộ cho công việc của nhau.

Bùi Lan Hương từng chia sẻ bạn trai là người tình cảm, bao dung và luôn động viên cô theo đuổi nghệ thuật. Cặp đôi không thường xuyên nói về đời tư trên truyền thông nhưng những lần xuất hiện chung vẫn thu hút sự chú ý của khán giả.

Ở tuổi 37, Bùi Lan Hương tiếp tục ghi dấu ấn bằng giọng hát riêng biệt, phong cách thời trang trưởng thành cùng hình ảnh nữ tính, quyến rũ. Từ thành tích học tập nổi bật đến sự nghiệp âm nhạc và chuyện tình với đạo diễn nổi tiếng, nữ ca sĩ vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ảnh: FBNV