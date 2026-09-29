Aaron Lim là 1 influencer từng nổi tiếng tại Malaysia nhờ những nội dung quảng cáo casino. Mới đây, anh cho biết đã làm tài xế Grab khoảng 8 tháng bằng chiếc xe được 1 người bạn cho mượn.

Lim bắt đầu chạy xe công nghệ để kiếm tiền chi trả những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, thu nhập hiện chỉ đủ giúp anh duy trì cuộc sống mỗi ngày và gần như không thể dành dụm.

Theo Lim, mức cước tại Malaysia khá thấp nên công việc không đem lại thu nhập cao. Anh thường bắt đầu nhận khách từ khoảng 13h và kết thúc lúc 23h, làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Số tiền kiếm được tối đa là khoảng 200 RM, tương đương 1,2 triệu đồng.

Sau khi trừ chi phí ăn uống, xăng xe và thuốc men, Lim gần như không còn bao nhiêu tiền. Anh mô tả khoản thu nhập này chỉ đủ để bản thân sống qua ngày.

Từng có cuộc sống xa hoa, người đàn ông 48 tuổi này giờ phải bắt đầu lại sau cú trượt dài, mượn xe bạn chạy Grab sống qua ngày. Ảnh: Mothership↵

Công việc kéo dài nhiều giờ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người đàn ông 48 tuổi. Lim thường xuyên bị đau lưng và gặp vấn đề về giấc ngủ. Anh đã sử dụng thuốc ngủ hơn 1 năm nhưng cho biết thuốc khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Trước khi rơi vào cảnh nợ nần, Lim từng kiếm được nhiều tiền từ casino và thường chia sẻ các mẹo, thủ thuật liên quan trên mạng. Anh tin mình có thể tiếp tục chiến thắng nên khi thắng sẽ chơi tiếp, còn lúc thua lại muốn đặt cược để lấy lại số tiền đã mất.

Thu nhập từ cờ bạc từng giúp Lim tận hưởng cuộc sống xa hoa. Anh đi máy bay riêng, ăn tại những nhà hàng cao cấp và không quá quan tâm đến giá cả. Mỗi bữa ăn có thể tiêu tốn từ 100-200 RM, tương đương khoảng 580.000-1,16 triệu đồng.

Hiện tại, những bữa ăn đơn giản tại quán bình dân, thậm chí được giảm 1/2 giá, lại khiến Lim cảm thấy trân trọng. Khi khoản nợ tăng lên khoảng 1 triệu RM, tương đương 6,3 tỷ đồng, anh gọi đây là giai đoạn thấp nhất trong cuộc đời mình.

Lim cho biết đang cố gắng bắt đầu lại ở tuổi 48 bằng công việc chạy Grab và cuộc sống giản dị hơn. Anh chỉ muốn chăm chỉ làm việc mỗi ngày để kiếm tiền, còn quãng thời gian chi tiêu hoang phí đã nằm lại phía sau.

Câu chuyện của Lim cho thấy việc tiếp tục đặt cược để gỡ lại tiền đã mất có thể khiến người chơi rơi sâu hơn vào nợ nần. Cờ bạc quá mức cũng có thể gây hậu quả đối với tài chính, các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần.