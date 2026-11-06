Từng chỉ quen thuộc trong bữa cơm nhà, loài cá có cái tên kỳ lạ nay trở thành đặc sản, được bán tới 400.000 đồng/kg

Trước khi được nhiều thực khách biết đến, cá tà ma chủ yếu gắn với bữa ăn thường ngày của người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi du lịch trên đảo phát triển, loài cá này dần có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn và trở thành món đặc sản được ưu tiên lựa chọn.

Cá tà ma xuất hiện ở một số vùng biển Việt Nam, phổ biến nhất tại Lý Sơn. Ở đảo, ngư dân đánh bắt được bao nhiêu, thương lái thu mua hết bấy nhiêu. Dù cá được bán tại các nhà hàng và đại lý hải sản ở miền Trung, miền Nam, người muốn mua vẫn khó tìm. Trên chợ mạng, các bài đăng bán loại cá này cũng hiếm gặp.

Cá tà ma. Ảnh: VietNamnet

Theo lời 1 ngư dân Lý Sơn, tên gọi cá tà ma bắt nguồn từ cách loài cá này di chuyển và ẩn náu. Chúng chủ yếu sống ở các gành rạn san hô, đá ngầm và kiếm ăn theo đàn. Cá bơi khỏe, phản ứng nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện nên ngư dân khó phát hiện và đánh bắt.

Thoạt nhìn, cá tà ma giống cá rô phi nước ngọt cỡ lớn. Cá có thân dẹt, phủ nhiều vảy nhỏ li ti. Người dân phân biệt 2 loại là tà ma trắng và tà ma đen, trong đó loại đen có lớp vảy màu nâu đen đậm hơn. Người không quen với các loài cá biển dễ nhầm cá tà ma với cá rô phi vì hình dáng bên ngoài tương tự.

Cá tà ma có thịt trắng, thơm và chắc. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Cá tà ma có thịt trắng, thơm và chắc. Khi chế biến, thịt cá có độ dai, vị ngọt, còn phần lườn có vị béo. Người dân trên đảo chế biến cá theo nhiều cách, tùy vào mùa.

Vào mùa hè, cá thường được dùng để nấu canh hẹ, canh chua, lẩu hoặc cháo. Đến mùa đông, người dân thường nướng cá để ăn nóng. Thịt cá cũng có thể được tách riêng để chấm với nước mắm nguyên chất. Dạ dày và ruột cá được tận dụng, kết hợp với hành củ để làm thành 1 món ăn có vị khác lạ.

Với du khách đến Lý Sơn vào mùa hè, dậy sớm là dịp để vừa đón bình minh trên đảo, vừa ghé chợ cá địa phương. Ngoài mua bán hải sản tươi, khu chợ còn là nơi du khách có thể ngắm những loài cá biển có màu sắc sặc sỡ như cá mú đỏ, cá bã trầu và cá dìa bông.

(T/h theo Tri thức & Cuộc sống, Vietnamnet)