Hà Còi và Meichan rạng rỡ trong lễ dạm ngõ

Ngày 24/11, Meichan (Nguyễn Hà Trang) chia sẻ loạt ảnh trong lễ dạm ngõ với Hà Còi (Bùi Thanh Hà). Buổi lễ được tổ chức tại Hà Nội trong không khí ấm cúng, có sự hiện diện của người thân hai bên gia đình.

Trong những hình ảnh được đăng tải, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng gia đình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nữ YouTuber cũng gửi lời cảm ơn tới người thân đã dành thời gian chung vui, yêu thương và chúc phúc cho cả hai.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè và người theo dõi gửi lời chúc mừng, mong chờ ngày cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới.

Trước đó, ngày 12/10, Hà Còi từng gây chú ý khi công khai màn cầu hôn Meichan trên bầu trời Florida (Mỹ). Đây là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt với nam phi công, gắn liền với những ngày đầu anh học bay.

Màn cầu hôn cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức xác nhận chuyện tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng. Ít ngày sau, Hà Còi đăng tải vlog dài khoảng 11 phút, kể lại quá trình chuẩn bị và những kỷ niệm trong thời gian yêu nhau.

Chuyện tình hơn 2 năm kín tiếng của cặp đôi trai tài gái sắc

Hà Còi và Meichan từng khiến cộng đồng mạng tò mò khi liên tục để lộ những dấu hiệu hẹn hò nhưng không lên tiếng xác nhận. Từ năm 2025, cả hai được bắt gặp cùng đi ăn, đi chơi. Đến tháng 6/2026, những chi tiết trùng hợp trong các vlog và bài đăng của cặp đôi tiếp tục làm dấy lên nghi vấn tình cảm.

Ngày 12/10, Hà Còi chính thức công khai chuyện tình với Meichan bằng màn cầu hôn lãng mạn trên bầu trời Florida (Mỹ). Đây cũng là nơi nam phi công bắt đầu học bay, từng bước hiện thực hóa ước mơ chinh phục bầu trời. Meichan đồng ý lời cầu hôn, chính thức công khai mối quan hệ sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng.

Bên cạnh chuyện tình cảm, cả hai còn được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ những dấu ấn riêng trong công việc.

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh YouTube với gần 778.000 người đăng ký. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc, nền tảng học vấn và những hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, giao lưu văn hóa.

Trong khi đó, Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, hiện đảm nhận vị trí cơ phó. Anh sở hữu tài khoản TikTok với khoảng một triệu người theo dõi, được biết đến qua những video chia sẻ về công việc và trải nghiệm trong buồng lái.

Sau lễ dạm ngõ, Hà Còi và Meichan vẫn chưa công bố thời gian cụ thể tổ chức đám cưới.

Hà Còi và Meichan rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày tổ chức lễ dạm ngõ - Nguồn video: Facebook Hà Còi Và Những Sự Đáng Yêu