Từng bước xây dựng 'văn hóa giải trình' trong hoạt động công vụ

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: H.L

Bộ tiêu chí được Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng căn cứ theo Nghị định số 184/2026/NĐ-CP, ngày 25/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 02/2026/TT-TTCP, ngày 30/6/2026 của Thanh tra Chính phủ quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Theo dự thảo, việc đánh giá được thực hiện trên thang điểm 100, phân bổ qua 5 nhóm tiêu chí trọng tâm. Cụ thể, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời: 30 điểm; mức độ đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu giải trình: 25 điểm; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định: 20 điểm; tính công khai, minh bạch: 15 điểm; công tác xử lý vi phạm: 10 điểm.

Kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí là căn cứ quan trọng để lượng hóa, xếp loại mức độ thực hiện trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khi thực thi công vụ. Đây không chỉ là công cụ phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra và bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường niên, mà còn góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ cương, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ để vụ lợi, khắc phục triệt để tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, từng bước xây dựng "văn hóa giải trình" chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song song với bộ tiêu chí, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức thực hiện, gồm các khâu: Thu thập dữ liệu, chấm điểm, phân loại và chế độ báo cáo kết quả. Quy trình này được thiết kế theo hướng chặt chẽ, có căn cứ kiểm chứng rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành và địa phương áp dụng đồng bộ, thực chất và phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về tính khả thi, các nhóm chỉ số định lượng, định tính, cũng như quy trình thu thập, xử lý thông tin và trách nhiệm giải trình của các cấp, ngành. Bộ tiêu chí sau khi hoàn thiện và ban hành sẽ là công cụ quan trọng nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí và nâng cao kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước.